Литва и Латвия запретили Фицо лететь на парад в Москву через их территорию

23:58 18.04.2026 Сб
Что планирует сделать словацкий премьер?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобращение чиновника в Facebook.

Читайте также: "Едете в Россию - не спрашивайте нас": Зеленский высказался о безопасности во время парада в Москве

"Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат пролет через свою территорию по пути в Москву", - сказал словацкий премьер.

Он добавил, что для своего рейса найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его "торпедировала Эстония".

Стоит напомнить, что в 2025 году Фицо тоже приезжал в Россию на "празднование" 9 мая, а также встречался с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, тогда в Москве был еще и президент Сербии Александр Вучич. Они оба были единственными гостями из Европы в России на уровне глав государств.

Прошлогодний парад в Москве не собрал много высокопоставленных гостей

Напомним, накануне 9 мая 2025 года российские СМИ писали, что больше трети союзников РФ под разными предлогами отказались приезжать в Москву, либо же отправили делегации низшего уровня.

В частности, лидеры Пакистана и Индии решили не быть на параде из-за оборотов военного конфликта, который возник между странами. РосСМИ писали, что не собираются ехать и половина лидеров стран БРИКС, даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

К слову, Кремль ожидал визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, однако он тоже отказался ехать к Путину, причем в последний момент.

Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве
Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве
