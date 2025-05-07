ua en ru
Ср, 07 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Латвия и Литва не пускают самолет Вучича в Россию на парад 9 мая

Вильнюс, Среда 07 мая 2025 12:17
UA EN RU
Латвия и Литва не пускают самолет Вучича в Россию на парад 9 мая Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство на пути в РФ. Он собирается посетить парад в Москве 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербские издания Novosti и Kurir.

Первой пролет Вучичу запретила Литва, а уже потом свое воздушное пространство для самолета президента Сербии закрыла Латвия.

Как отмечают СМИ, латвийские власти запретили полет, поскольку "его цель является политически деликатной", а Литва отказала "из-за технических и дипломатических деликатных вопросов".

Также сообщается, что Литва и Польша не разрешили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в Москве.

Парад в Москве 9 мая

В Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны пройдет большой парад. Диктатор Владимир Путин пригласил ряд лидеров других стран.

В Москву собирались ехать премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, сербские военные должны были принять участие в параде вместе с армией РФ.

Однако на днях Александр Вучич внезапно заболел и поэтому даже прервал свой визит в США, где должен был встретиться с Дональдом Трампом. Пока неизвестно, что повлияет это на его планы поехать в Россию.

Также известно, что на параде в Москве не будет главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха. Но лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил свой визит к Путину.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти 9 мая в Москве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Литва Сербия Вучич Парад в Москве 9 Мая
NEWS
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине