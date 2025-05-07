Латвия и Литва не пускают самолет Вучича в Россию на парад 9 мая

Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство на пути в РФ. Он собирается посетить парад в Москве 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербские издания Novosti и Kurir .

Также сообщается, что Литва и Польша не разрешили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в Москве.

Как отмечают СМИ, латвийские власти запретили полет, поскольку "его цель является политически деликатной", а Литва отказала "из-за технических и дипломатических деликатных вопросов".

Первой пролет Вучичу запретила Литва, а уже потом свое воздушное пространство для самолета президента Сербии закрыла Латвия.

Парад в Москве 9 мая

В Москве 9 мая по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны пройдет большой парад. Диктатор Владимир Путин пригласил ряд лидеров других стран.

В Москву собирались ехать премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, сербские военные должны были принять участие в параде вместе с армией РФ.

Однако на днях Александр Вучич внезапно заболел и поэтому даже прервал свой визит в США, где должен был встретиться с Дональдом Трампом. Пока неизвестно, что повлияет это на его планы поехать в Россию.

Также известно, что на параде в Москве не будет главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха. Но лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил свой визит к Путину.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти 9 мая в Москве.

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