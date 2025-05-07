Эстония закрыла небо для VIP-рейсов в Москву на 9 мая

Эстония закрыла воздушное пространство и запретила самолетам использовать его для полетов в Москву на парад ко "Дню победы".

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой ERR .

В среду, 7 мая, Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что воздушное пространство страны не может быть использовано для поездок в Москву и обратно на парад 9 мая.

"Об использовании воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад 9 мая не может быть и речи, и Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать это мероприятие", - заявил Цахкна.

По его словам, странам из ЕС было отмечено, что "поскольку Россия - это страна, которая начала и продолжает войну в Европе, участие в организованных ею пропагандистских мероприятиях должно быть исключено".

По данным СМИ, Эстония уже запретила полеты в Москву или из Москвы кубинским и бразильским VIP-рейсам, и разрешения на VIP-полеты в Москву на празднование 9 мая будут прекращены.