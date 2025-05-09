Каллас упрекнула Фицо за участие в параде в Москве: Как ты можешь стоять бок о бок с Путиным?

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала премьера Словакии Роберта Фицо за участие в параде в Москве. Она отметила, что глава словацкого правительства "стоит на неправильной стороне истории".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина , цитируя заявление Каллас во время ее визита во Львов.

Она отметила, что не может понять поступок словацкого премьера, ведь накануне она призвала европейских лидеров не посещать парад ко "Дню победы" в Москве.

"Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в день Европы, быть в Украине, а не в Москве. Стоять бок о бок с тем, кто начал эту войну со всеми этими ненужными смертями, страдающими невинными людьми. Как ты можешь стоять бок о бок с этим человеком? Он (Фицо - ред.) стоит на неправильной стороне истории", - заявила Каллас.

Путинский "парад победы" в Москве: кто приехал к диктатору

Напомним, что в этом году впервые с начала полномасштабной войны на празднование приехали политики из Европы - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. При этом Фицо стал единственным из лидеров стран Евросоюза, который решил наведаться к Путину на парад.

Он прилетел в столицу РФ несмотря на запрет стран Балтии пропускать его самолет - маршрут Фицо пришлось изменить на вдвое длиннее.

Также в Москву приехал в частности лидер Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва. В общем глава Кремля ждал в Москве лидеров 29 государств, но некоторые к нему все же не приехали.

Добавим, что перед началом парадов в Москве и других российских городах начались проблемы с интернетом и GPS-навигацией. Москвичей призвали отнестись к этому "с пониманием", ссылаясь на то, что рядом с РФ есть "опасный сосед".