ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Эстония запретила Фицо пролет в Москву на парад 9 мая

18:35 19.04.2026 Вс
2 мин
В МИД объяснили причину
aimg Сергей Козачук
Эстония запретила Фицо пролет в Москву на парад 9 мая Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в использовании своего воздушного пространства для перелета в Москву на парад 9 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Эстонии.

Читайте также: Каллас упрекнула Фицо за участие в параде в Москве: Как ты можешь стоять бок о бок с Путиным?

Позиция Эстонии

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, позиция Таллинна остается неизменной с прошлого года. Эстония не предоставит разрешения на использование своего неба для поездок в страну-агрессора.

"Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву для участия в параде 9 мая, мероприятии, направленном на прославление агрессора. Мы отказали в этом в прошлом году, и тот же принцип действует сейчас", - подчеркнул Маргус Цахкна.

Принципы безопасности

Он добавил, что ни одно государство не может использовать территорию Эстонии для укрепления связей с Москвой, пока та продолжает грубо нарушать международное право.

"Позиция Эстонии однозначна - ни одна страна не может использовать наше воздушное пространство для укрепления связей с Россией в то время, когда Россия продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом", - заявил министр.

В Эстонии действует стандартная процедура получения разрешений на полеты для официальных визитов представителей стран ЕС и НАТО. Однако власти подчеркивают, что эти механизмы не касаются случаев, когда целью путешествия является Российская Федерация.

Закрытое небо в Москву

Напомним, это не первый случай ограничений для европейских политиков, которые планируют визиты в РФ. В мае 2025 года Эстония уже закрывала небо для VIP-рейсов в Москву на фоне подготовки РФ к параду 9 мая.

Аналогичные шаги осуществляли и другие страны Балтии. В частности, Латвия и Литва запретили пролет самолета президента Сербии Александра Вучича, который также намеревался посетить российскую столицу.

Несмотря на эти ограничения, премьер Словакии Роберт Фицо в 2025 году смог добраться до Москвы. Тогда ему пришлось изменить маршрут на южный, что сделало путь в два раза длиннее.

Такой визит вызвал жесткую критику в Европейском Союзе. Тогдашняя глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко осудила действия словацкого премьера, подчеркнув, что такая позиция противоречит общим интересам европейской безопасности и международным нормам.

Российская Федерация Эстония Роберт Фицо Парад в Москве
