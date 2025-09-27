ua en ru
В Финляндии над ГЭС заметили неизвестный дрон, - СМИ

Суббота 27 сентября 2025
Иллюстративное фото: дрон зафиксировали над ГЭС в Финляндии
Автор: Савченко Юлія

В Рованиеми прохожий заметил дрон над ГЭС и вызвал полицию. Инцидент произошел в зоне, где объявлена бесполетная зона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

На прошлой неделе неизвестный дрон пролетел над гидроэлектростанцией Валаяскоски в Финляндии.

Полиция подтвердила факт пролета дрона на запрос местных журналистов, но подробности расследования не раскрывают.

Компания-владелец ГЭС Kemijoki Oy отметила, что видеонаблюдение станции не зафиксировало оператора дрона.

С августа 2025 года все электростанции Финляндии объявлены зонами беспилотного полета. Там строго запрещено запускать дроны из-за безопасности энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, инцидент показал, что нарушение все еще возможно.

Неизвестные дроны "атакуют" Европу

Напомним, в ночь на 26 сентября пролет подозрительных беспилотников зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны.

Активность неизвестных дронов началась с 10 сентября, когда около 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство восточной Польши.

22 сентября аэропорт Копенгагена приостанавливал работу из-за аналогичного инцидента с неизвестными беспилотниками.

Также дроны были замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран на северо-востоке Франции.

В ночь на 25 сентября над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп был зафиксирован пролет дронов. Из-за этого была приостановлена работа аэропорта Ольборга.

Кроме того, неизвестные беспилотники заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном.

