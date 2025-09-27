В Финляндии над ГЭС заметили неизвестный дрон, - СМИ
В Рованиеми прохожий заметил дрон над ГЭС и вызвал полицию. Инцидент произошел в зоне, где объявлена бесполетная зона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.
На прошлой неделе неизвестный дрон пролетел над гидроэлектростанцией Валаяскоски в Финляндии.
Полиция подтвердила факт пролета дрона на запрос местных журналистов, но подробности расследования не раскрывают.
Компания-владелец ГЭС Kemijoki Oy отметила, что видеонаблюдение станции не зафиксировало оператора дрона.
С августа 2025 года все электростанции Финляндии объявлены зонами беспилотного полета. Там строго запрещено запускать дроны из-за безопасности энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, инцидент показал, что нарушение все еще возможно.
Неизвестные дроны "атакуют" Европу
Напомним, в ночь на 26 сентября пролет подозрительных беспилотников зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны.
Активность неизвестных дронов началась с 10 сентября, когда около 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство восточной Польши.
22 сентября аэропорт Копенгагена приостанавливал работу из-за аналогичного инцидента с неизвестными беспилотниками.
Также дроны были замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран на северо-востоке Франции.
В ночь на 25 сентября над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп был зафиксирован пролет дронов. Из-за этого была приостановлена работа аэропорта Ольборга.
Кроме того, неизвестные беспилотники заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном.