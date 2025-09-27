В Финляндии над ГЭС заметили неизвестный дрон, - СМИ

В Рованиеми прохожий заметил дрон над ГЭС и вызвал полицию. Инцидент произошел в зоне, где объявлена бесполетная зона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE .

С августа 2025 года все электростанции Финляндии объявлены зонами беспилотного полета. Там строго запрещено запускать дроны из-за безопасности энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, инцидент показал, что нарушение все еще возможно.

Компания-владелец ГЭС Kemijoki Oy отметила, что видеонаблюдение станции не зафиксировало оператора дрона.

Полиция подтвердила факт пролета дрона на запрос местных журналистов, но подробности расследования не раскрывают.

На прошлой неделе неизвестный дрон пролетел над гидроэлектростанцией Валаяскоски в Финляндии.

Неизвестные дроны "атакуют" Европу

Напомним, в ночь на 26 сентября пролет подозрительных беспилотников зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны.

Активность неизвестных дронов началась с 10 сентября, когда около 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство восточной Польши.

22 сентября аэропорт Копенгагена приостанавливал работу из-за аналогичного инцидента с неизвестными беспилотниками.

Также дроны были замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран на северо-востоке Франции.

В ночь на 25 сентября над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп был зафиксирован пролет дронов. Из-за этого была приостановлена работа аэропорта Ольборга.

Кроме того, неизвестные беспилотники заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном.