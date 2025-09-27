У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий дрон, - ЗМІ

У Рованіемі перехожий помітив дрон над ГЕС і викликав поліцію. Інцидент стався у зоні, де оголошена безпольотна зона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE .

З серпня 2025 року всі електростанції Фінляндії оголошено зонами безпілотного польоту. Там суворо заборонено запускати дрони через безпеку енергетичної інфраструктури. Попри це, інцидент показав, що порушення все ще можливе.

Компанія-власник ГЕС Kemijoki Oy зазначила, що відеоспостереження станції не зафіксувало оператора дрона.

Поліція підтвердила факт прольоту дрона на запит місцевих журналістів, але подробиці розслідування не розкривають.

Минулого тижня невідомий дрон пролетів над гідроелектростанцією Валаяскоскі у Фінляндії.

Невідомі дрони "атакують" Європу

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня проліт підозрілих безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскруна в Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни.

Активність невідомих дронів розпочалася з 10 вересня, коли близько 20 російських безпілотників залетіли у повітряний простір східної Польщі.

22 вересня аеропорт Копенгагена призупиняв роботу через аналогічний інцидент із невідомими безпілотниками.

Також дрони були помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран на північному сході Франції.

В ніч на 25 вересня над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп було зафіксовано проліт дронів. Через це було призупинено роботу аеропорту Ольборга.

Крім того, невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном.