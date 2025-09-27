ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий дрон, - ЗМІ

Фінляндія, Субота 27 вересня 2025 12:50
UA EN RU
У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий дрон, - ЗМІ Ілюстративне фото: дрон зафіксували над ГЕС у Фінляндії (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Савченко Юлія

У Рованіемі перехожий помітив дрон над ГЕС і викликав поліцію. Інцидент стався у зоні, де оголошена безпольотна зона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

Минулого тижня невідомий дрон пролетів над гідроелектростанцією Валаяскоскі у Фінляндії.

Поліція підтвердила факт прольоту дрона на запит місцевих журналістів, але подробиці розслідування не розкривають.

Компанія-власник ГЕС Kemijoki Oy зазначила, що відеоспостереження станції не зафіксувало оператора дрона.

З серпня 2025 року всі електростанції Фінляндії оголошено зонами безпілотного польоту. Там суворо заборонено запускати дрони через безпеку енергетичної інфраструктури. Попри це, інцидент показав, що порушення все ще можливе.

Невідомі дрони "атакують" Європу

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня проліт підозрілих безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскруна в Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни.

Активність невідомих дронів розпочалася з 10 вересня, коли близько 20 російських безпілотників залетіли у повітряний простір східної Польщі.

22 вересня аеропорт Копенгагена призупиняв роботу через аналогічний інцидент із невідомими безпілотниками.

Також дрони були помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран на північному сході Франції.

В ніч на 25 вересня над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп було зафіксовано проліт дронів. Через це було призупинено роботу аеропорту Ольборга.

Крім того, невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія Дрони
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"