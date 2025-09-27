ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы, - СМИ

Швеция, Суббота 27 сентября 2025 09:08
UA EN RU
В Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы, - СМИ Фото: возле базы ВМС в Швеции зафиксировали два неизвестных дрона (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В ночь на 26 сентября в Швеции заметили два неизвестных дрона с мигающими огнями. Полиция открыла производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Пролет подозрительных беспилотников зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны.

Местные жители островов Стуркьо и Тюркьо сообщили о полетах подозрительных аппаратов. Правоохранители, прибыв на место, также смогли зафиксировать один из них.

Что говорят следователи

По словам дежурного следователя Маттиаса Лундгрена, речь шла о большом дроне, похожем на те, что ранее замечали над Данией и Сконе. По его данным, аппараты светились зелеными и красными огнями.

Оперативный центр подтвердил, что речь идет как минимум о двух дронах. Полиция уже начала производство по статьям о нарушении авиационного законодательства и закона об охране объектов.

Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, ни одного беспилотника пока не удалось изъять. Так же нет и подозреваемых по этому делу.

Следователи не исключают, что эти события могут быть связаны с недавними инцидентами в Дании и Норвегии, где дроны видели над аэропортом Каструп.

В командовании Воздушных сил F17 и в Военно-морских силах отметили, что официальных сообщений об инциденте они не получали.

Полеты дронов в Европе

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство восточной Польши.

22 сентября аэропорт Копенгагена приостанавливал работу из-за аналогичного инцидента с неизвестными беспилотниками.

В ночь на 25 сентября над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп был зафиксирован пролет дронов. Из-за инцидента была приостановлена работа аэропорта Ольборга.

Также неизвестные беспилотники заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном. Из-за этого местная полиция усилила защиту от дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Атака дронов
Новости
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"