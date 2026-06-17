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Финансирование науки в Украине изменили: кто получит больше миллиона и особые льготы

07:35 17.06.2026 Ср
7 мин
Конкурс научных исследований выходит на новый уровень, но некоторые могут остаться без денег
aimg Ирина Костенко
Финансирование науки в Украине изменили: кто получит больше миллиона и особые льготы МОН обновило правила конкурсного финансирования научных исследований (фото иллюстративное: Getty Images)
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МОН утвердило масштабное обновление правил конкурсного финансирования научных исследований в Украине. Изменились не только требования к качеству проектов, но и некоторые условия для их авторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Главное:

  • Обновленные требования: касаются организации и проведения конкурсных отборов проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, а также научно-технических разработок.
  • Важное условие: финансирование смогут получить только те высшие учебные заведения и научные учреждения, которые успешно прошли соответствующую государственную аттестацию.
  • Льготы и приоритеты: особые преференции получат молодые ученые, проекты из прифронтовых регионов и разработки "по заказу" государства.
  • Реальные суммы: размер годового финансирования одного проекта без "бонусов" может составить 1,2 млн гривен (для теоретических исследований) и 1,5 млн гривен (если это эксперимент).
  • Жесткие табу: проекты, в которых обнаружат плагиат или использование ИИ (в качестве генератора контента), будут снимать с конкурса.
  • Подача заявок: полный пакет документов насчет проектов в рамках основного конкурса 2026 года можно подавать только до 6 августа.

Что именно решили изменить в Украине и зачем

Украинцам сообщили, что Министерство образования и науки утвердило обновленные требования к организации и проведению конкурсных отборов проектов:

  • фундаментальных научных исследований;
  • прикладных научных исследований;
  • научно-технических разработок.

Новые правила определяют, как в 2026 году будут отбирать и финансировать научные проекты за счет средств государственного бюджета.

Речь идет про:

  • более четкие условия участия;
  • ужесточение требований к качеству проектов;
  • поддержку учреждений из прифронтовых и приграничных регионов;
  • больший акцент на исследованиях, имеющих практическое значение для государства.
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"Конкурсное финансирование должно работать не как формальная процедура, а как инструмент развития сильных научных команд и поддержки исследований, которые дают конкретный результат", - подчеркнул заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Особое внимание в рамках введенных изменений было уделено:

  • молодым ученым;
  • решению прикладных задач для преодоления государственных вызовов;
  • прифронтовым территориям;
  • использованию современной научной инфраструктуры;
  • привлечению софинансирования от бизнеса, международных программ и грантов.

"Мы усиливаем связь между качеством проекта, состоятельностью учреждения, государственными приоритетами и возможностью практического внедрения", - констатировал Курбатов.

Он также отметил, что "важно поддержать молодых ученых и те научные коллективы, которые продолжают работать в прифронтовых регионах, несмотря на сложные условия безопасности".

Финансирование науки в Украине изменили: кто получит больше миллиона и особые льготыМОН обновило правила конкурсного финансирования научных исследований (инфографика: mon.gov.ua)

Государственная аттестация - одно из основных условий

В МОН сообщили, что с 1 января 2027 года конкурсное финансирование смогут получать только те высшие учебные заведения и научные учреждения, которые успешно прошли государственную аттестацию (группы А, Б, В) по соответствующему направлению.

"К финансированию допускаются проекты, которые по результатам экспертизы получили не менее 50 баллов", - уточнили в министерстве.

Отмечается также, что это - минимальный уровень, который подтверждает:

  • качество представленного проекта;
  • способность команды его выполнить.

Три направления основного конкурсного отбора

По данным МОН, в рамках основного конкурса отбор будет проводиться по трем отдельным направлениям.

Первое направление - традиционные фундаментальные исследования, прикладные исследования и научно-технические разработки по общим тематическим направлениям.

Второе направление - проекты высших учебных заведений и научных учреждений из прифронтовых и приграничных регионов.

В этот перечень входят Харьковская, Запорожская, Херсонская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Одесская, Донецкая и Луганская области.

Уточняется, что для таких учреждений предусмотрены:

  • дополнительное финансирование;
  • отдельный рейтинговый список.

"Это позволит поддержать научные команды, которые продолжают работать в условиях повышенных рисков для безопасности", - объяснили в МОН.

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Третье направление - приоритетные научно-технические разработки по специальным тематическим направлениям, которые будут формироваться на основании запросов (поступивших в 2026 году) от:

  • Министерства обороны;
  • Министерства цифровой трансформации;
  • Министерства внутренних дел;
  • Министерства здравоохранения;
  • других центральных органов исполнительной власти.

Подчеркивается, что для таких проектов финансирование может быть увеличено на 50%.

"Это касается разработок, которые соответствуют конкретным потребностям государства и могут иметь практическое применение", - отметили в МОН.

Конкурс для молодых украинских ученых

Отдельно будет действовать, по информации МОН, конкурс для молодых ученых.

Сообщается, что он:

  • впервые будет увеличен до 30% от общего объема средств МОН;
  • будет охватывать прикладные исследования и научно-технические разработки по общим тематическим направлениям.

При этом руководителями и исполнителями таких проектов должны быть молодые ученые высших учебных заведений и научных учреждений, относящихся к сфере управления МОН.

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Продолжительность и максимальная стоимость проектов

В целом продолжительность реализации проектов будет составлять до 24 месяцев.

"Это позволит работать над актуальными для государства результатами и подготовить их к дальнейшему использованию", - объяснили в МОН.

Максимальная стоимость одного проекта - в год - составит:

  • до 1,2 млн гривен - для теоретических исследований;
  • до 1,5 млн гривен - для экспериментальных исследований.

Обновленные подходы к оцениванию

Исходя из обновленных требований МОН, финансирование смогут получить только те проекты, которые по результатам экспертизы набрали не менее 50 баллов.

Кроме того, во время оценивания будут учитываться результаты деятельности:

  • высших учебных заведений;
  • научных учреждений.

Это означает, что конкурсная поддержка будет связана:

  • как с качеством отдельной заявки;
  • так и с общей способностью учреждения проводить научные исследования (в частности, с уровнем развития исследовательской инфраструктуры).

Дополнительным преимуществом - впервые - станет наличие софинансирования проекта из других источников:

  • средств бизнеса;
  • международных программ;
  • грантов;
  • других партнеров.

Что известно о требованиях к исполнителям

В МОН рассказали, что руководителем проекта может быть сотрудник высшего учебного заведения или научного учреждения - по основному месту работы.

Причем он должен находиться в Украине не менее шести месяцев (в течение последнего года).

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Уточняется, что научно-педагогический работник может быть:

  • руководителем не более одного проекта;
  • исполнителем еще одного проекта (в рамках данного конкурса).

Основной состав команды - должен состоять не более чем из шести человек (вместе с руководителем).

А доля представителей НАН Украины и других учреждений - не может превышать 30%.

Не могут входить в состав исполнителей:

Разрешается ли использование искусственного интеллекта

В МОН рассказали, что обновленные требования четко определяют правила использования систем искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке проектов.

Так, использование ИИ в качестве генератора содержания проекта - будет считаться нарушением академической доброчестности.

Если же искусственный интеллект использовался в качестве вспомогательного инструмента, в документах необходимо указать:

  • цель его использования;
  • название инструмента;
  • дословный запрос.

"Фабрикация данных, плагиат и использование "хищнических" публикационных практик могут стать основанием для отклонения заявки", - подчеркнули в министерстве.

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Как и до какого числа можно подавать заявки

Подача заявок насчет проектов осуществляется через Национальную электронную научно-информационную систему - URIS.

Первый этап основного конкурса 2026 года стартовал 16 июня.

Конечный срок подачи документов в систему - 6 августа 2026 года (13:00 по киевскому времени).

Второй этап продлится с 7 августа по 15 октября 2026 года (в МОН, с обработкой и экспертизой материалов в системе).

В министерстве отметили, что к заявке необходимо подать:

  • сопроводительное письмо;
  • выписку из протокола ученого совета;
  • справки Государственной пограничной службы (при необходимости);
  • подтверждение софинансирования от бизнеса или других партнеров (при наличии).

"Проекты, которые не соответствуют тематике конкурса или имеют неполный пакет документов, могут быть отклонены на этапе предварительного рассмотрения без допуска к экспертизе", - подытожили в МОН.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинскую науку будут финансировать по-новому.

Кроме того, мы объясняли, планируют ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых.

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