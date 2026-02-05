ua en ru
Федоров нашел Чмуту должность в Минобороны

Киев, Четверг 05 февраля 2026 16:59
Федоров нашел Чмуту должность в Минобороны Фото: Тарас Чмут и министр обороны Украины Михаил Федоров (t.me/zedigital)
Автор: Иван Носальский

Тарас Чмут был назначен членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ), которое обеспечивает украинских воинов боеприпасами и техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

Почему это важно

По словам Федорова, опыт Тараса Чмута в построении одной из самых результативных систем поддержки Сил обороны критически важен для трансформации государственных оборонных закупок.

"Тарас Чмут - эффективный руководитель, построивший систему от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества и быстрой доставки на передовую. Это назначение значительно усилит Набсовет АОЗ и поможет достигать целей в войне", - подчеркнул министр.

Ключевые задачи для АОЗ

Михаил Федоров совместно с Тарасом Чмутом обсудили приоритетные направления работы, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке Агентства и Наблюдательного совета:

  • Прозрачность и эффективность: определение реальных потребностей фронта. Будут закупать только то, что доказало эффективность на поле боя и непосредственно связано с целями войны.
  • Контроль поставок: Сокращение задержек между оплатой и реальной поставкой, а также контроль качества вооружения и оснащения.
  • Гибкость системы: Построение динамических закупок, способных быстро реагировать на технологические инновации.
  • Борьба с коррупцией: Снижение цен благодаря прозрачной конкуренции.

Стоит заметить, что наблюдательный совет АОЗ отвечает за стратегическое управление, соблюдение законодательства и прозрачность работы агентства. Главная цель изменений - сделать оборонные закупки максимально ориентированными на результат на поле боя.

Тарас Чмут

Тарас Чмут - военный аналитик, сержант морской пехоты в резерве и руководитель фонда "Повернись живим". Он известен прежде всего из-за системной критики устаревших подходов в государственном секторе и лоббирования реформ в обеспечении армии.

У Тараса Чмута уже был опыт работы в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок как представитель государства. Он занимал эту должность с октября 2024 года по январь 2025 года при каденции министра обороны Рустема Умерова.

Однако в январе 2025 года Умеров официально отозвал Тараса Чмута из состава совета. Причиной такого решения стал конфликт вокруг руководителя АОЗ Марины Безруковой.

