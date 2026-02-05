Федоров нашел Чмуту должность в Минобороны

Тарас Чмут был назначен членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ), которое обеспечивает украинских воинов боеприпасами и техникой.

Читайте также: Стерненко стал советником Федорова по дронам на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram .

Почему это важно

По словам Федорова, опыт Тараса Чмута в построении одной из самых результативных систем поддержки Сил обороны критически важен для трансформации государственных оборонных закупок.

"Тарас Чмут - эффективный руководитель, построивший систему от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества и быстрой доставки на передовую. Это назначение значительно усилит Набсовет АОЗ и поможет достигать целей в войне", - подчеркнул министр.

Ключевые задачи для АОЗ

Михаил Федоров совместно с Тарасом Чмутом обсудили приоритетные направления работы, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке Агентства и Наблюдательного совета:

Прозрачность и эффективность: определение реальных потребностей фронта. Будут закупать только то, что доказало эффективность на поле боя и непосредственно связано с целями войны.

Контроль поставок: Сокращение задержек между оплатой и реальной поставкой, а также контроль качества вооружения и оснащения.

Гибкость системы: Построение динамических закупок, способных быстро реагировать на технологические инновации.

Борьба с коррупцией: Снижение цен благодаря прозрачной конкуренции.

Стоит заметить, что наблюдательный совет АОЗ отвечает за стратегическое управление, соблюдение законодательства и прозрачность работы агентства. Главная цель изменений - сделать оборонные закупки максимально ориентированными на результат на поле боя.