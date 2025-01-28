Скандал в Минобороны. Почему Умеров сменил руководство АОЗ и что не так с закупкой оружия

На прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров объявил о смене руководства Агентства оборонных закупок (АОЗ). Агентство говорит о давлении, а уволенная министром директор АОЗ Марина Безрукова заявляет, что продолжит работать.

В чем суть конфликта и что не так с оборонными закупками, - в материале РБК-Украина ниже.

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Что именно сделал Умеров

В пятницу, 24 января, министр обороны опубликовал пост, в котором заявил, что Агентство оборонных закупок якобы не справляется с задачей обеспечить фронт необходимым вооружением вовремя и в полном объеме.

По его словам, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами, "мы получили политические игры". Он также раскритиковал ситуацию со сливом информации о контрактах в медиа.

"Закупки оружия... почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей", - заявил он.

Он также отметил, что масштабы этих закупок в итоге не почувствовали на передовой. В провале этой работы министр обвинил своего зама Дмитрия Клименкова (сегодня Кабмин отправил его в отставку) и директора АОЗ Марину Безрукову. В отношении второй он решил не продлевать контракт, при том, что на прошлой неделе набсовет проголосовал за продление контракта на год.

Кроме того, из наблюдательного совета отозвали представителей государства - главу набсовета Юрия Джигира (бывший замминистра обороны) и руководителя благотворительного фонда "Повернись живим" Тараса Чмута.

Умеров анонсировал перезапуск наблюдательного совета и объявил, что Агентство возглавит Арсен Жумадилов, который также является руководителем Государственного оператора тыла (ГОТ).

"В этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое - только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат - неудовлетворительный", - добавил министр.

Что такое Агентство оборонных закупок

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны - это агентство, которое осуществляет централизованные закупки вооружения и военной техники для Сил обороны Украины.

Его миссия - быстро и эффективно удовлетворять потребности армии в оружии, чтобы усилить ее возможности на поле боя. Агентство появилось в июне 2022 года, Марина Безрукова возглавляла АОЗ с января 2024 года.

Агентство реально заработало только в феврале 2024 года, постепенно принимая на себя функции, которые выполнял профильный департамент Минобороны. После громких скандалов (например, с "яйцами по 17 гривен" и увольнением экс-министра Алексея Резникова) казалось, что это поможет снять коррупционную тень с министерства и наладить закупки максимально прозрачно.

Агентству выделили бюджет на 2024 год порядка 300 млрд гривен, которые, согласно отчету АОЗ, почти полностью потрачены. За минувший год удалось снизить или удержать закупочные цены на боеприпасы критической номенклатуры, заключить контракты с 50 зарубежными компаниями и профинансировать контракты со 155 украинскими производителями, следует из отчета.

Позиция Агентства и Безруковой

Агентство оборонных закупок заявило о давлении на наблюдательный совет. И подчеркнуло, что набсовет поддержал продление контракта с Безруковой.

"А значит АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, так как полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно наблюдательный совет", - говорится в официальном заявлении от 25 января.

Также отмечается, что несмотря на отзыв двух членов, которые проявили независимую позицию, наблюдательный совет остается правомочным. И в этих обстоятельствах анонсирование прихода Арсена Жумадилова вместо Безруковой является давлением и попыткой перевести управление АОЗ с независимого корпоративного в "ручной режим".





Фото: отстраненная от должности директора АОЗ Марина Безрукова говорит, что раньше к ней не было никаких претензий (facebook.com/maryna.bezrukova)

Это беспрецедентное нарушение всех договоренностей между Министерством обороны, гражданским обществом и международными партнерами, которые в частности финансируют производство украинского оружия в рамках "датской модели", добавили в Агентстве.

За день до этого в эфире "Суспільного" Безрукова отметила, что была шокирована заявлением Умерова, который отказался продлить контракт. По ее словам, на личных встречах тот не высказывал ей никаких претензий. А что касается назначения Жумадилова, не знает, как это можно сделать, "не нарушив все возможные законы и все возможные реформы".

Умеров vs Безрукова. Кто прав

Собеседник РБК-Украина из "Слуги народа" говорит: в этом конфликте сложно найти крайнего, поскольку и у Умерова, и у Безруковой - своя правда.

С одной стороны, Безрукова не была замечена в коррупционных историях. С другой, Министерству обороны достается, потому что оно не может вовремя поставлять вооружение на передовую из-за просроченных или сорванных контрактов.

"В этой истории целый клубок проблем. Рынок вооружения очень специфический. Безрукова делала минимальные переплаты, чтобы минимизировать риски. И она не могла не работать полностью без посредников, потому что значительная часть продавцов за рубежом хочет работать только через своих представителей. И представители тоже бывают разные. Поэтому проблемы с контрактами - это тоже не совсем ее вина или следствие какой-то коррупции с ее стороны", - объяснил собеседник.

По его словам, в придачу между Умеровым и Безруковой есть личностная неприязнь. Министра раздражало, что якобы "при ее содействии" в медиа попадали детали оружейных контрактов, которые составляют государственную тайну.

"Безрукова таким образом якобы отбивалась от обвинений в том, что ее команда плохо работает. Хотя таким образом это не делается. Да и Умеров юридически неправ в том, как он провел решение о ее увольнении, пренебрегая корпоративным управлением", - объяснил он.

По данным РБК-Украина, в профильном комитете Рады по вопросам национальной безопасности и обороны нет единого мнения. Многие поддерживают Умерова, но не все согласны с тем, как была реализована его позиция.

Что не так с увольнением Безруковой

Проблему с законным/незаконным увольнением Безруковой объяснили в Общественном антикоррупционном совете при Минобороны.

В частности, в декабре министерство внесло изменения в устав Агентства оборонных закупок, согласно которым предоставило себе право назначать директора в обход набсовета, если есть угрозы национальной безопасности. Но это не соответствует принципам независимого корпоративного управления.

Хотя сама ситуация с наблюдательным советом до конца непонятна. Он сформировался за месяц до завершения контракта с Безруковой, де-юре в нем было пять членов, но де-факто один из них - Патрик Аурой (Франция) - контракт не подписал и самоустранился. И после решения министерства об отзыве двух членов де-юре остаются три участника, а де-факто только двое.

Непонятно, остается ли наблюдательный совет правомочным, а его решение о продлении контракта с Безруковой в силе.

"Если да, то решение о назначении главой АОЗ главы Государственного оператора тыла не имеет юридической силы, по крайней мере, до принятия министерством и согласования Кабинетом министров решения о лишении Патрика Ауроя статуса члена набсовета", - говорится в заявлении.

Общественники считают, что ситуация могла быть исправлена в любой момент. Но львиная часть ответственности за то, что этого не произошло, лежит на Минобороны. И поскольку конфликт набирает обороты, то может случиться "классическая украинская история" с двумя директорами.

Чтобы предотвратить это, не подорвать репутацию Украины и международную помощь, Общественный антикоррупционный совет призвал СНБО и политическое руководство Украины вмешаться.

Кто сейчас главный в АОЗ

Вчера Арсен Жумадилов сообщил, что приступил к исполнению обязанностей директора Агентства оборонных закупок.

"Речь не об амбициях - у ВСУ нет времени на ожидание, когда институты не работают должным образом. Обидно, что такой выбор в принципе возник, но между формой и содержанием при данных обстоятельствах я выбираю содержание", - написал он в Facebook.

В интервью "Суспільному" он рассказал, что по Марине Безруковой проводится служебное расследование, на это время она отстранена. Поэтому исполнение обязанности возложили "на того, у кого есть понимание, как работает система обеспечения Сил обороны".

По его словам, речь только о совмещении двух должностей, объединять Агентство оборонных закупок с Государственным оператором тыла не планируют.

Грозит ли Умерову отставка

Одной из первых незаконными действиями министра назвала глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина. И осудила назначение Жумадилова вместо Марины Безруковой.

"Министр, который нарушает закон... - также должен подать заявление об отставке. Министерством обороны страны в войне должен руководить человек, для которого законность, прозрачность и подотчетность - не пустой звук", - написала она в Facebook.

Накануне стало известно, что по заявлению на Умерова в НАБУ зарегистрировали производство. Сам он и президент Владимир Зеленский, по квоте которого в украинском правительстве назначают министра обороны, возможность отставки не комментировали.

Тем временем в профильном оборонном комитете Рады сомневаются, что история с Агентством оборонных закупок выльется в отставку Умерова. Хотя собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" утверждают, что замечания к его работе были и ранее. В частности, некоторые члены комитета считают, что он сфокусировался только на международной плоскости, а внутренние процессы передал своим замам.

Еще один источник РБК-Украина в президентской команде подтверждает: пока предпосылок для увольнения Умерова нет.

На конфликт еще вчера отреагировали партнеры Украины из стран "Большой семерки".

"Послы G7 советуют оперативно разрешить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок. Соответствие принципам надлежащего управления и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров", - говорится в заявлении в социальной сети X.

При подготовке использовались: заявления министра обороны Рустема Умерова, Агентства оборонных закупок, отстраненного директора Марины Безруковой, Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, главы антикоррупционного комитета Рады Анастасии Радиной, комментарии собеседников РБК-Украина в "Слуге народа", оборонном комитете Рады и команде президента.