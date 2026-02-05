Федоров знайшов Чмуту посаду в Міноборони

Тараса Чмута було призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яке забезпечує українських воїнів боєприпасами і технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram .

Чому це важливо

За словами Федорова, досвід Чмута в побудові однієї з найрезультативніших систем підтримки Сил оборони критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.

"Тарас Чмут - ефективний керівник, який побудував систему від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості та швидкої доставки на передову. Це призначення значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", - наголосив міністр.

Ключові завдання для АОЗ

Федоров спільно з Чмутом обговорили пріоритетні напрямки роботи, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки Агенції та Наглядової ради:

Прозорість та ефективність: визначення реальних потреб фронту. Закуповуватимуть тільки те, що довело ефективність на полі бою і безпосередньо пов'язане з цілями війни.

Контроль поставок: Скорочення затримок між оплатою і реальною поставкою, а також контроль якості озброєння та оснащення.

Гнучкість системи: Побудова динамічних закупівель, здатних швидко реагувати на технологічні інновації.

Боротьба з корупцією: Зниження цін завдяки прозорій конкуренції.

Варто зауважити, що наглядова рада АОЗ відповідає за стратегічне управління, дотримання законодавства та прозорість роботи Агенції . Головна мета змін - зробити оборонні закупівлі максимально орієнтованими на результат на полі бою.