ua en ru
Чт, 05 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Федоров знайшов Чмуту посаду в Міноборони

Київ, Четвер 05 лютого 2026 16:59
UA EN RU
Федоров знайшов Чмуту посаду в Міноборони Фото: Тарас Чмут та міністр оборони України Михайло Федоров (t.me/zedigital)
Автор: Іван Носальський

Тараса Чмута було призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яке забезпечує українських воїнів боєприпасами і технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

Читайте також: Стерненко став радником Федорова щодо дронів на фронті

Чому це важливо

За словами Федорова, досвід Чмута в побудові однієї з найрезультативніших систем підтримки Сил оборони критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.

"Тарас Чмут - ефективний керівник, який побудував систему від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості та швидкої доставки на передову. Це призначення значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", - наголосив міністр.

Ключові завдання для АОЗ

Федоров спільно з Чмутом обговорили пріоритетні напрямки роботи, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки Агенції та Наглядової ради:

  • Прозорість та ефективність: визначення реальних потреб фронту. Закуповуватимуть тільки те, що довело ефективність на полі бою і безпосередньо пов'язане з цілями війни.
  • Контроль поставок: Скорочення затримок між оплатою і реальною поставкою, а також контроль якості озброєння та оснащення.
  • Гнучкість системи: Побудова динамічних закупівель, здатних швидко реагувати на технологічні інновації.
  • Боротьба з корупцією: Зниження цін завдяки прозорій конкуренції.

Варто зауважити, що наглядова рада АОЗ відповідає за стратегічне управління, дотримання законодавства та прозорість роботи Агенції . Головна мета змін - зробити оборонні закупівлі максимально орієнтованими на результат на полі бою.

Тарас Чмут

Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант морської піхоти в резерві та керівник фонду "Повернись живим". Він відомий насамперед через системну критику застарілих підходів у державному секторі та лобіювання реформ у забезпеченні армії.

У Тараса Чмута вже був досвід роботи в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель як представник держави. Він обіймав цю посаду з жовтня 2024 року по січень 2025 року за каденції міністра оборони Рустема Умерова.

Однак у січні 2025 року Умеров офіційно відкликав Тараса Чмута зі складу ради. Причиною такого рішення став конфлікт навколо керівника АТЗ Марини Безрукової.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Михайло Федоров
Новини
Понад 1000 будинків у Києві залишаються без опалення вже третій день
Понад 1000 будинків у Києві залишаються без опалення вже третій день
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ