Федоров знайшов Чмуту посаду в Міноборони
Тараса Чмута було призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яке забезпечує українських воїнів боєприпасами і технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.
Чому це важливо
За словами Федорова, досвід Чмута в побудові однієї з найрезультативніших систем підтримки Сил оборони критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель.
"Тарас Чмут - ефективний керівник, який побудував систему від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості та швидкої доставки на передову. Це призначення значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", - наголосив міністр.
Ключові завдання для АОЗ
Федоров спільно з Чмутом обговорили пріоритетні напрямки роботи, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки Агенції та Наглядової ради:
- Прозорість та ефективність: визначення реальних потреб фронту. Закуповуватимуть тільки те, що довело ефективність на полі бою і безпосередньо пов'язане з цілями війни.
- Контроль поставок: Скорочення затримок між оплатою і реальною поставкою, а також контроль якості озброєння та оснащення.
- Гнучкість системи: Побудова динамічних закупівель, здатних швидко реагувати на технологічні інновації.
- Боротьба з корупцією: Зниження цін завдяки прозорій конкуренції.
Варто зауважити, що наглядова рада АОЗ відповідає за стратегічне управління, дотримання законодавства та прозорість роботи Агенції . Головна мета змін - зробити оборонні закупівлі максимально орієнтованими на результат на полі бою.
Тарас Чмут
Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант морської піхоти в резерві та керівник фонду "Повернись живим". Він відомий насамперед через системну критику застарілих підходів у державному секторі та лобіювання реформ у забезпеченні армії.
У Тараса Чмута вже був досвід роботи в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель як представник держави. Він обіймав цю посаду з жовтня 2024 року по січень 2025 року за каденції міністра оборони Рустема Умерова.
Однак у січні 2025 року Умеров офіційно відкликав Тараса Чмута зі складу ради. Причиною такого рішення став конфлікт навколо керівника АТЗ Марини Безрукової.