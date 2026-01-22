Стерненко стал советником Федорова по дронам на фронте

Украинский волонтер Сергей Стерненко получил должность советника министра обороны. Он будет заниматься сферой повышения использования дронов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram .

"Теперь Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - подчеркнул министр.

По словам Федорова, сейчас министерству обороны необходимо работать сразу по нескольким направлениям. В частности, речь идет о базовом обеспечении дроновых подразделений и систематизации поставок беспилотников, чтобы военные получали эффективное вооружение.

Отдельное внимание министерство уделяет аналитике и повышению эффективности. Как отметил Федоров, в этом направлении может помочь экспертиза Стерненко.

"Сейчас всего 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага", - отметил глава Минобороны.

Министр пояснил, что цель заключается в том, чтобы помочь остальным подразделениям быстро нарастить возможности и существенно увеличить масштаб уничтожения противника.

"Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных", - рассказал министр.

По его словам, у него и Стерненко есть общее видение того, как повысить эффективность дроновых подразделений, чтобы каждый экипаж мог развиваться и выходить на новый уровень.