Федоров отказался от предложений Зеленского о новой должности

Михаил Федоров отказался от должности вице-премьера по военным инновациям, которую ему предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом сказано в комментарии Федорова журналистам, сообщает РБК-Украина .

Федоров отметил, что в 2026 году его команда пришла в Минобороны с конкретным планом, как завершить войну. Речь о защите неба, остановке фронта и ударе по экономике врага.

В течение шести месяцев на посту он последовательно реализовывал такой план. И Украина впервые за последние годы начала перехватывать инициативу в войне. Федоров утверждает, что было создано окно возможностей, чтобы принудить Россию к миру.

"Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве только три должности, которые кроме военных на поле боя реально определяют ход войны, - президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на другую должность, кроме должности министра обороны", - отметил он.

Фото: Федоров отреагировал на предложение Зеленского о новой должности (РБК-Украина)

Он обратил внимание, что у других должностей нет таких полномочий, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить трансформацию армии, планировать и реализовывать новые операции против врага, а также искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы.

Увольнение Федорова

Напомним, Михаил Федоров занимал должность министра обороны в правительстве Юлии Свириденко.

14 июля Верховная Рада отправила Кабмин Свириденко в отставку. Федоров, который возглавлял Минобороны всего полгода, потерял свою должность.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что основной причиной увольнения стал конфликт между Федоровым и тогда еще главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

На этом фоне в ряде городов Украины начались масштабные протесты против увольнения Федорова. Участники акций требуют, чтобы Михаила снова назначили главой Минобороны.