Зеленский рассказал, какую должность предложил Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову несколько должностей. Последняя из них - вице-премьер по военным инновациям.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолем Мартином в Киеве.

"Мы должны делать это каждый день. Я предложил ему это", - добавил президент.

Он отметил, что должна быть координация с руководством Минобороны, руководство армии и безусловно с президентом Украины.

"Я предложил ему (Федорову – ред.) несколько должностей. Последняя должность - вице-премьер по военным инновациям", - сказал Зеленский.

Отставка Федорова

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место назначил бывшего и. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Большинство украинцев не поддерживают такое решение президента, в стране начались протесты.