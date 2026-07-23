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Зеленский рассказал, какую должность предложил Федорову

14:27 23.07.2026 Чт
2 мин
Было несколько предложений
aimg Татьяна Степанова
Зеленский рассказал, какую должность предложил Федорову Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Михаил Федоров (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову несколько должностей. Последняя из них - вице-премьер по военным инновациям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолем Мартином в Киеве.

"Я предложил ему (Федорову – ред.) несколько должностей. Последняя должность - вице-премьер по военным инновациям", - сказал Зеленский.

Он отметил, что должна быть координация с руководством Минобороны, руководство армии и безусловно с президентом Украины.

"Мы должны делать это каждый день. Я предложил ему это", - добавил президент.

Отставка Федорова

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место назначил бывшего и. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Большинство украинцев не поддерживают такое решение президента, в стране начались протесты.

Зеленский объяснял, что увольнение Федорова было связано с отсутствием эффективного взаимодействия между Минобороны и руководством ВСУ. По его словам, стороны не смогли наладить работу без участия главы государства, хотя должны были сотрудничать каждый день.

В то же время, уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что никакого конфликта между ним и Федоровым нет.

По его словам, между Генштабом и Министерством обороны возникают только рабочие разногласия, которые стороны разрешают в обычном порядке.

Ранее Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому сменить военное руководство, но президент не поддержал эту идею. После этого, по словам министра, Генштаб начал блокировать предложенные им реформы.

Известно, что Зеленский предложил Федорову новую должность.

В то же время источники РБК-Украина сообщали, что Федоров готов вернуться только на должность главы Минобороны.

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