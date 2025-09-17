Евросоюз готовит ограничения против Китая и Индии за помощь России: но есть нюанс

Европейский Союз готовит усиление санкций против России и новые ограничения против Китая и Индии, которые помогают финансировать российскую экономику. Банки и НПЗ из Китая и Индии попадут в "черный список" ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Однако ЕС не будет вводить против Китая и Индии дополнительные пошлины. Хотя пойти на такие шаги от Европы в последнее время настоятельно требует Вашингтон.

Отмечается, что в рамках нового пакета санкций против России Европейский Союз внесет в "черный список" ряд китайских и индийских банков, а также нефтеперерабатывающие заводы, принимающие российскую нефть.

Новые санкции против России

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России. Но он поставил условие: все страны НАТО должны прекратить покупать у РФ энергоресурсы.

Среди прочего, Трамп раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа сократила импорт российских нефти и газа на 80%, но часть стран до сих пор зависима от этих ресурсов.

А тем временем выяснилось, что Еврокомиссия не представит 19-й пакет санкций против РФ в запланированную дату - 17 сентября. Вопрос о новых санкциях пока что снят с повестки дня. Отмечается, что новый пакет будет представлен позже, после согласования пакета со странами G7.

Более того, ЕС планирует заключить соглашение о свободной торговле с Индией. И это на фоне того, что Вашингтон требует от ЕС и союзников ввести тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти.