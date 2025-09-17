Євросоюз готує обмеження проти Китаю та Індії за допомогу Росії: але є нюанс

Європейський Союз готує посилення санкцій проти Росії та нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Банки та НПЗ з Китаю та Індії потраплять до "чорного списку" ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Проте ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита. Хоча піти на такі кроки від Європи останнім часом настійно вимагає Вашингтон.

Зазначається, що у рамках нового пакета санкцій проти Росії Європейський Союз внесе до "чорного списку" низку китайських та індійських банків, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту.

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії. Але він поставив умову: всі країни НАТО повинні припинити купувати у РФ енергоресурси.

Серед іншого, Трамп розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти. З цього приводу президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа скоротила імпорт російських нафти й газу на 80%, але частина країн досі залежна від цих ресурсів.

А тим часом з'ясувалося, що Єврокомісія не представить 19-й пакет санкцій проти РФ в заплановану дату - 17 вересня. Питання щодо нових санкцій поки що знято з порядку денного. Зазначається, що новий пакет буде представлено пізніше, після узгодження пакета з країнами G7.

Щобільше, ЄС планує укласти угоду про вільну торгівлю з Індією. І це на тлі того, що Вашингтон вимагає від ЄС і союзників ввести тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти.