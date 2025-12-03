Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что сейчас - идеальное время для России и Украины, чтобы закончить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Марко Рубио Fox News.
По словам Рубио, США - единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.
"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят завершать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", - сказал он.
Госсекретарь США отметил, что США не могут "бесконечно финансировать Украину", сколько бы ни длилась война.
С другой стороны, по словам Рубио, нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4 - 5 лет.
"В какой-то момент этой войны Россия контролировала гораздо больше территорий Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта - апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас, украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже достигли много из-за своей храбрости, смелости и того, как самоотверженно воюют, - сказал Рубио.
Однако, констатировал он, сейчас война превратилась в войну на истощение.
"К сожалению, россияне показывают готовность приносить в жертву 7 тысяч солдат в неделю ради своих целей", - сказал он.
Поэтому США сейчас пытаются понять, как можно закончить войну, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли это принять.
Переговоры Путина и Уиткоффа
Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Они обсуждали мирный план США по Украине.
Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.
По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.
На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалились".