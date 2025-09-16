ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый санкционный пакет ЕС против России согласуют с "Большой семеркой", - Bloomberg

Украина, Вторник 16 сентября 2025 13:21
UA EN RU
Новый санкционный пакет ЕС против России согласуют с "Большой семеркой", - Bloomberg Фото: ЕС объявит санкции против России весте с G7 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новый санкционный пакет ЕС против России будет объявлен позже. Европа пытается согласовать единый подход с G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Давление США и позиция G7

Европейский Союз решил отложить представление 19-го пакета санкций против России. По данным европейского дипломата, это связано с требованием президента США Дональда Трампа усилить европейские меры как условие для продвижения американских ограничений.

В пятницу Вашингтон надавил на партнеров по "Большой семерке" с предложением ввести пошлины до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти. Также США настаивают на других мерах, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Санкции против Индии и Китая

По информации источников, G7 планирует согласовать новый пакет ограничений в течение двух недель. ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая, которые помогают России вести нефтяную торговлю.

Трамп заявил, что готов ввести "крупные" санкции против российского экспорта нефти, если аналогичные шаги предпримет Европа. Закупки энергоресурсов Россией у Китая и Индии остаются ключевым источником финансирования войны против Украины.

Уязвимость Европы

Предложение США включает также ограничительные меры против российских нефтяных компаний и логистических сетей, которые обеспечивают экспорт нефти. Однако введение тарифов на Индию и Китай станет проблемой для ЕС, так как многие страны, включая Германию, зависят от этих рынков сбыта.

Несмотря на это, часть предложений США совпадает с планами Евросоюза. Так, ЕС уже планировал поэтапный отказ от российского газа после 2027 года и предоставил Венгрии и Словакии временные исключения по поставкам нефти.

Подробности санкционного пакета

По данным Bloomberg, в 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения против нескольких российских банков и энергетических компаний, а также меры в отношении платежных систем, криптобирж и нефтяного экспорта.

После введения санкций в 2022 году доля российской нефти в импорте ЕС снизилась с 27% до около 3% в 2023 году.

Ранее Politico сообщало о задержке представления нового пакета Еврокомиссией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Евросоюз
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым