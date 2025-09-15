Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими

Президент США Дональд Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Глава государства назвал европейские страны своими друзьями, но возмущен тем, что они покупают российскую нефть.

По его мнению, НАТО и европейские страны должны объединиться и ввести санкции против России.

"Санкции, которые они (европейцы. - ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я. Думаю они это сделают, но пока они только говорят, а не действуют", - сказал Трамп.