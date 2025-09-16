ЕС не представит 19-й пакет санкций против РФ в среду, решение перенесли, - Politico

Еврокомиссия может не представить 19-й пакет санкций против РФ в запланированную дату - 17 сентября. Вопрос пока снят с повестки дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico , которое получило эту информацию от анонимного дипломата ЕС.

"19-й (пакет санкций) с момента начала войны Москвы против Украины - не будет представлен в среду, как сообщил моей коллеге Камилле Гийс дипломат ЕС и представитель национальной власти. Он был исключен из повестки дня Комитета постоянных представителей", - пишет Politico.

Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев относительно того, когда будет представлен очередной пакет санкций.

Также издание отмечает, что такое решение ЕК связано с тем, что президент США Дональд Трамп и ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию с целью уменьшения их зависимости от российской нефти.