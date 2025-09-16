ЕС не представит 19-й пакет санкций против РФ в среду, решение перенесли, - Politico
Еврокомиссия может не представить 19-й пакет санкций против РФ в запланированную дату - 17 сентября. Вопрос пока снят с повестки дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, которое получило эту информацию от анонимного дипломата ЕС.
"19-й (пакет санкций) с момента начала войны Москвы против Украины - не будет представлен в среду, как сообщил моей коллеге Камилле Гийс дипломат ЕС и представитель национальной власти. Он был исключен из повестки дня Комитета постоянных представителей", - пишет Politico.
Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев относительно того, когда будет представлен очередной пакет санкций.
Также издание отмечает, что такое решение ЕК связано с тем, что президент США Дональд Трамп и ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию с целью уменьшения их зависимости от российской нефти.
Санкции против РФ
Напомним, предполагалось, что 17 сентября Еврокомиссия представит 19-ый пакет санкций против России, который, как известно, направлен в первую очередь на ограничения в энергетической отрасли страны-агрессора.
А именно удар от санкций пришелся бы на "теневой" флот РФ и банковскую систему, труднее Москве было бы и с продажей нефти.
Евросоюз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов.
Санкции против РФ продлевают в ЕС каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.
По оценкам Евросоюза, Россия потеряла от международных санкций 450 млрд долларов с 2022 года.