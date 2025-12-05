Европе нужен собственный план мира для Украины, - еврокомиссар Кубилюс

Европейский Союз должен разработать собственный мирный план для Украины и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"(ЕС - ред.) должен быть независимым или, по крайней мере, быть готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, а том числе иметь свои планы относительно того, как можно добиться мира в Украине, и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами", - сказал Кубилюс.
Издание отмечает, что Европа была застигнута врасплох мирным планом США из 28 пунктов. Кроме того, европейские страны не были представлены в Кремле во время встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным. Речь о визите, который был 2 декабря.
Чиновники ЕС опасаются, что даже если нынешний новый план Трампа не сработает, через несколько месяцев появится новый. На фоне этого Кубилюс сказал следующее:
"Каждые полгода мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы здесь ждем, какие планы поступят из Вашингтона в этом году. Планы должны поступать также из Брюсселя или Берлина", - заявил он.
Также еврокомиссар по обороне добавил, что Европе "крайне необходимо" разработать собственный план прекращения войны, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.
"У нас должна быть возможность обсудить два плана: один европейский, а другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями. (Цель - ред.) - найти синергетические связи между этими двумя планами и достичь наилучшего результата", - резюмировал он
Напомним, 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным уже доработанный с Украиной мирный план США.
Известно, что встреча длилась 5 часов. После переговоров к прессе вышел помощник Путина Юрий Ушаков и заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.
В западных медиа восприняли слова Ушакова, как отказ от нынешнего мирного плана США. Но спикер Кремля Дмитрий Песков на следующий день стал утверждать, что это якобы не так.
Сам Путин спустя пару дней заявил, что отклонил часть мирных предложений США, добавив, что сейчас в "мирном плане" 27 пунктов, разделенных на 4 пакета. Хотя президент Украины Владимир Зеленский говорил, что после доработки документа с украинской стороной - план сократился до 20 пунктов.
К слову, The New York Times тоже написало 4 декабря, что США разделили свой "мирный план" на 4 "пакета", каждый из которых планируют обсудить с РФ.
Один из "пакетов" - это вопросы украинского суверенитета, такие как ограничение численности ВСУ и дальности ракет.
Другие "пакеты" касаются территориальных уступок, экономического сотрудничества США и РФ после войны, а также более широкие вопросы европейской безопасности.
Отметим, что на момент публикации в США еще 4 декабря. В этот день украинская делегация должна встретиться с американской стороной. По словам Зеленского, задача Украины - получить полную информацию о том, чтобы прозвучало на встрече в Москве.
Советник ОП Александр Безв анонсировал, что украинская делегация будет обсуждать подготовленный в Женеве модифицированный вариант мирного плана США. Дальнейшие решения после обсуждения будет принимать президент Украины.