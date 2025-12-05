Європі потрібен власний план миру для України, - єврокомісар Кубілюс

"(ЄС - ред.) має бути незалежним або, принаймні, бути готовим зайняти сильну позицію в геополітичних подіях, зокрема мати свої плани щодо того, як можна домогтися миру в Україні, і обговорювати їх із нашими трансатлантичними партнерами", - сказав Кубілюс.

Видання зазначає, що Європа була захоплена зненацька мирним планом США з 28 пунктів. Крім того, європейські країни не були представлені в Кремлі під час зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним. Йдеться про візит, який був 2 грудня.

Чиновники ЄС побоюються, що навіть якщо нинішній новий план Трампа не спрацює, через кілька місяців з'явиться новий. На тлі цього Кубілюс сказав таке:

"Кожні півроку ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми тут чекаємо, які плани надійдуть із Вашингтона цього року. Плани мають надходити також із Брюсселя або Берліна", - заявив він.

Також єврокомісар з оборони додав, що Європі "вкрай необхідно" розробити власний план припинення війни, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.

"У нас має бути можливість обговорити два плани: один європейський, а інший, можливо, підготовлений нашими американськими друзями. (Мета - ред.) - знайти синергетичні зв'язки між цими двома планами і досягти найкращого результату", - резюмував він.