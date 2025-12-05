Європі потрібен власний план миру для України, - єврокомісар Кубілюс

Європейський Союз має розробити власний мирний план для України і перестати орієнтуватися виключно на ініціативи США.
Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"(ЄС - ред.) має бути незалежним або, принаймні, бути готовим зайняти сильну позицію в геополітичних подіях, зокрема мати свої плани щодо того, як можна домогтися миру в Україні, і обговорювати їх із нашими трансатлантичними партнерами", - сказав Кубілюс.
Видання зазначає, що Європа була захоплена зненацька мирним планом США з 28 пунктів. Крім того, європейські країни не були представлені в Кремлі під час зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним. Йдеться про візит, який був 2 грудня.
Чиновники ЄС побоюються, що навіть якщо нинішній новий план Трампа не спрацює, через кілька місяців з'явиться новий. На тлі цього Кубілюс сказав таке:
"Кожні півроку ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми тут чекаємо, які плани надійдуть із Вашингтона цього року. Плани мають надходити також із Брюсселя або Берліна", - заявив він.
Також єврокомісар з оборони додав, що Європі "вкрай необхідно" розробити власний план припинення війни, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.
"У нас має бути можливість обговорити два плани: один європейський, а інший, можливо, підготовлений нашими американськими друзями. (Мета - ред.) - знайти синергетичні зв'язки між цими двома планами і досягти найкращого результату", - резюмував він.
Нагадаємо, 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб обговорити з главою Кремля Володимиром Путіним уже доопрацьований з Україною мирний план США.
Відомо, що зустріч тривала 5 годин. Після переговорів до преси вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков і заявив, що компромісу поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.
У західних медіа сприйняли слова Ушакова, як відмову від нинішнього мирного плану США. Але спікер Кремля Дмитро Пєсков наступного дня став стверджувати, що це нібито не так.
Сам Путін через кілька днів заявив, що відхилив частину мирних пропозицій США, додавши, що зараз у "мирному плані" 27 пунктів, розділених на 4 пакети. Хоча президент України Володимир Зеленський говорив, що після доопрацювання документа з українською стороною - план скоротився до 20 пунктів.
До слова, The New York Times теж написало 4 грудня, що США розділили свій "мирний план" на 4 "пакети", кожен з яких планують обговорити з РФ.
Один із "пакетів" - це питання українського суверенітету, такі як обмеження чисельності ЗСУ та дальності ракет.
Інші "пакети" стосуються територіальних поступок, економічного співробітництва США і РФ після війни, а також ширших питань європейської безпеки.
Зазначимо, що на момент публікації у США ще 4 грудня. Цього дня українська делегація має зустрітися з американською стороною. За словами Зеленського, завдання України - отримати повну інформацію про те, що прозвучало на зустрічі в Москві.
Радник ОП Олександр Безв анонсував, що українська делегація обговорюватиме підготовлений у Женеві модифікований варіант мирного плану США. Подальші рішення після обговорення ухвалюватиме президент України.