Европа и США будут работать вместе, чтобы вернуть украинских детей из РФ, - фон дер Ляйен

Европа и Соединенные Штаты Америки будут работать бок о бок, чтобы вернуть похищенных Россией украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Х.
Как рассказала фон дер Ляйен, сегодня она провела встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
"Я поблагодарил его за его преданность делу облегчения положения пропавших без вести детей Украины. Европа и Соединенные Штаты будут работать бок о бок, чтобы вернуть их", - сообщила глава Еврокомиссии.
Во время встречи стороны обсудили агрессивную войну России против Украины.
"Мы согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива, и быстро. Именно это делает Европа с нашим 19-м пакетом санкций. Мы усиливаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах", - отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, к 2027 году Европа окончательно покончит с российским ископаемым топливом.
Трамп и фон дер Ляйен также обсудили провокации России, включая регулярные вторжения в европейское воздушное пространство.
"Это явные попытки проверить наш ответ. Поэтому Европа ускоряет свои оборонительные усилия, чтобы укрепить свой восточный фланг. Она должна выступать щитом как для Европы, так и для НАТО", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились, что страдания гражданского населения должны прекратиться.
"Европа твердо стоит на позиции двух государств", - отметила фон дер Ляйен.
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.