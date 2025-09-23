Европа и США будут работать вместе, чтобы вернуть украинских детей из РФ, - фон дер Ляйен

Как рассказала фон дер Ляйен, сегодня она провела встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я поблагодарил его за его преданность делу облегчения положения пропавших без вести детей Украины. Европа и Соединенные Штаты будут работать бок о бок, чтобы вернуть их", - сообщила глава Еврокомиссии.

Во время встречи стороны обсудили агрессивную войну России против Украины.

"Мы согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива, и быстро. Именно это делает Европа с нашим 19-м пакетом санкций. Мы усиливаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, к 2027 году Европа окончательно покончит с российским ископаемым топливом.

Трамп и фон дер Ляйен также обсудили провокации России, включая регулярные вторжения в европейское воздушное пространство.

"Это явные попытки проверить наш ответ. Поэтому Европа ускоряет свои оборонительные усилия, чтобы укрепить свой восточный фланг. Она должна выступать щитом как для Европы, так и для НАТО", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились, что страдания гражданского населения должны прекратиться.

"Европа твердо стоит на позиции двух государств", - отметила фон дер Ляйен.