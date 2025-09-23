Європа та США працюватимуть разом, щоб повернути українських дітей з РФ, - фон дер Ляєн

Європа та Сполучені Штати Америки працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути викрадених Росією українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у соцмережі Х.
Як розповіла фон дер Ляєн, сьогодні вона провела зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН.
"Я подякував йому за його відданість справі полегшення становища зниклих безвісти дітей України. Європа та Сполучені Штати працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути їх", - повідомила глава Єврокомісії.
Під час зустрічі сторони обговорили агресивну війну Росії проти України.
"Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи Росії від викопного палива, і швидко. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського ЗПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах", - зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, до 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом.
Трамп та фон дер Ляєн також обговорили провокації Росії, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір.
"Це явні спроби перевірити нашу відповідь. Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО", - наголосила глава Єврокомісії.
Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися, що страждання цивільного населення мають припинитися.
"Європа твердо стоїть на позиції двох держав", - зазначила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.