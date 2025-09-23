Європа та США працюватимуть разом, щоб повернути українських дітей з РФ, - фон дер Ляєн

Як розповіла фон дер Ляєн, сьогодні вона провела зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Я подякував йому за його відданість справі полегшення становища зниклих безвісти дітей України. Європа та Сполучені Штати працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути їх", - повідомила глава Єврокомісії.

Під час зустрічі сторони обговорили агресивну війну Росії проти України.

"Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи Росії від викопного палива, і швидко. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського ЗПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, до 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом.

Трамп та фон дер Ляєн також обговорили провокації Росії, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір.

"Це явні спроби перевірити нашу відповідь. Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО", - наголосила глава Єврокомісії.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися, що страждання цивільного населення мають припинитися.

"Європа твердо стоїть на позиції двох держав", - зазначила фон дер Ляєн.