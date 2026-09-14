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В Еврокомиссии сделали первое заявление о коррупционном скандале вокруг Кравченко

17:30 14.09.2026 Пн
3 мин
В Брюсселе напомнили Украине о ключевых требованиях по пути в ЕС
aimg Мария Науменко
В Еврокомиссии сделали первое заявление о коррупционном скандале вокруг Кравченко Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко (Getty Images)
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Еврокомиссия впервые отреагировала на скандал вокруг генпрокурора Руслана Кравченко и напомнила Украине о ключевых требованиях по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье на брифинге в Брюсселе.

Мерсье подтвердил, что ЕК известна ситуация вокруг Кравченко. В то же время, представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Брюссель не комментирует отдельные дела.

"Мы действительно осведомлены о последних событиях. Но, как вы знаете, мы не комментируем отдельные дела", - сказал он.

При этом Мерсье особо отметил отношение Европейского Союза к коррупции. По его словам, ЕС придерживается политики нулевой толерантности к ней, а борьба с коррупцией является центральным элементом для государства, стремящегося присоединиться к Евросоюзу.

Он добавил, что эффективная борьба с коррупцией предусматривает не только расследование совершенных преступлений и наказание виновных. Важны также предотвращение коррупции и соблюдение принципов верховенства права.

Отдельно представитель ЕК обратил внимание на работу антикоррупционных органов Украины.

"Независимые антикоррупционные органы являются краеугольным камнем верховенства права в Украине. Как будущее государство-член Украина должна гарантировать их защиту, и они должны иметь возможность должным образом выполнять свою работу", - заявил Мерсье.

Как в ЕС оценивают громкие коррупционные дела

Представителю Еврокомиссии также задали вопрос, свидетельствует ли ряд громких коррупционных дел в Украине об эффективности антикоррупционных институций или, наоборот, демонстрирует масштаб проблемы.

Мерсье обратил внимание на положительную сторону ситуации. Он отметил, что сам факт расследования дел высокого уровня свидетельствует о наличии в Украине соответствующих институтов, способных выполнять свою работу.

В первую очередь, по его словам, это касается антикоррупционных органов. По мнению представителя ЕК, такие расследования также демонстрируют готовность властей обеспечивать работу этих институций и функционирование соответствующей системы.

Скандал с Кравченко

Напомним, скандал вокруг генпрокурора Руслана Кравченко начал разворачиваться в начале сентября.

4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора, которая, по данным следствия, "крышевала" сеть мошеннических колл-центров. Тогда же задержали заместителя начальника международного департамента ОГП Сергея Крапива.

Кравченко заявил, что лично не имеет отношения к прикрытию колл-центров, а причастного к делу работника отстранили от должности.

6 сентября Высший антикоррупционный суд отправил Крапиву под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн. гривен.

7 сентября Кравченко прокомментировал упоминания своего имени на обнародованных пленках. Он заявил, что зафиксированные разговоры "не имеют никакого отношения" ни к нему, ни к прокуратуре.

14 сентября Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, после чего президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора.

Той же ночью Кравченко выехал из Украины через пункт пропуска на границе с Польшей, назвав поездку загранкомандировкой. В Офисе президента заявили, что его решение подписать подозрение Кривоносу не было согласовано с Банковой.

В результате Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генпрокурора.

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