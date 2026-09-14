Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генпрокурора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
"Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора", - сказано в указе.
В тексте документа уточняется, что такое решение глава государства принял в соответствии со 2 ст. 11 Закона Украины о военном положении. Законодательство о правовом режиме военного положения дает президенту полномочия отстранять от должности лиц, назначение и увольнение которых входит в его компетенции или согласовывается им.
Скандал с Кравченко
Напомним, ранее НАБУ и САП обнародовали детали громкого расследования, которое прозвали "Карфаген". Как выяснилось, один из топ-чиновников Офиса генпрокурора мог "крышевать" мошеннические колл-центры, которые выманивали деньги у людей.
Главным фигурантом дела стал замначальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.
На пленках, которые обнародовали НАБУ и САП, также фигурировал генпрокурор Руслан Кравченко. В частности, Кропива якобы организовывал перелет сожительницы Кравченка в Испанию незадолго до того, как туда в командировку должен был поехать генпрокурор.
7 сентября стало известно, что Кравченко подал в отставку, но для полноценного увольнения такое решение должна поддержать Рада.
Сегодня, 14 сентября, Кравченко неожиданно подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. К тому же он сбежал за границу.
Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.