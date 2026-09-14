Демарш генпрокурора. Почему Кравченко атаковал НАБУ и как у Зеленского реагируют на скандал

Фото: почему Кравченко атаковал НАБУ и как у Зеленского реагируют на скандал (коллаж РБК-Украина)

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В силовых структурах – очередной громкий скандал. Генпрокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и уехал из страны.

О том, как развивалось противостояние прокуратуры и антикоррупционеров, кто может сменить Кравченко на посту и как у Зеленского думают гасить последствия скандала – читайте в материале РБК-Украина.

Главное: Скандальное подозрение : Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ и выехал из Украины, спровоцировав масштабный политический скандал.

: Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ и выехал из Украины, спровоцировав масштабный политический скандал. Реакция Банковой : У Зеленского действия Кравченко назвали чистой самодеятельностью, а президент потребовал его скорейшего увольнения.

: У Зеленского действия Кравченко назвали чистой самодеятельностью, а президент потребовал его скорейшего увольнения. Риски для Запада : Атака на НАБУ произошла в момент, когда Украина просит у партнеров экстренную финансовую помощь для покрытия дыры в бюджете.

: Атака на НАБУ произошла в момент, когда Украина просит у партнеров экстренную финансовую помощь для покрытия дыры в бюджете. Кадровый тупик: Власти ищут способ "открутить" ситуацию назад, однако реального кандидата на замену Кравченко пока нет, а сам он продолжает атаку на НАБУ из-за границы.

Когда на прошлой неделе РБК-Украина обсуждало возможную контратаку власти на НАБУ и САП с одним из приближенных к Зеленскому политиков, тот уверял, что такой вариант не просто маловероятен, а почти невозможен.

"Разве что генпрокурор как шахид, решит подорвать пояс смертника, и утащить еще и НАБУшников с собой", – сказал собеседник.

По прошествии нескольких дней оказалось, что Руслан Кравченко как раз и выбрал для себя роль шахида.

Тем самым спровоцировав очередной политический скандал, уже который по счету за считанные недели, и недоумение западных партнеров Украины.

Как генпрокурор поссорился с антикоррупционерами

В июне 2025 года Кравченко был назначен генеральным прокурором, как рассказывали источники РБК-Украина, по предложению тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. При этом, говорили собеседники, зам Ермака и куратор всех силовых структур Олег Татаров видел на этом посту другого кандидата – Марию Вдовиченко, которая итоге стала замглавы ОГП.

Тогда между Татаровым и Ермаком, рассказывали источники издания, возникло напряжение, потому для главы ОП "продавить" своего генпрокурора было принципиальным вопросом.

Буквально через месяц после назначения Кравченко случилась история с атакой на антикоррупционные органы, спровоцировавшая первые "картонные протесты" и крайне жесткую реакцию европейских партнеров Украины. В итоге, ситуацию оперативно откатили назад, но у европейцев остался очень неприятный осадок. Как и у антикоррупционеров, считавших Кравченко чуть ли не главным идеологом тех событий.

Фото: акция против ликвидации НАБУ и САП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Примечательно, что со временем Кравченко, по словам информированных собеседников РБК-Украина во власти, стал проявлять все большую независимость. А в критический момент "Миндичгейта", в конце ноября, отказался подписывать ряд подозрений участникам "антиермаковской фронды", которая в итоге смогла выбить всемогущего главу ОП с его должности.

Тем не менее, напряжение в отношениях ОГП и антикоррупционных структур сохранялось, с периодичностью в 2-3 месяца западные дипломаты делились с РБК-Украина своими опасениями на счет того, что атака на НАБУ и САП может повториться. Собеседники во власти все эти опасения каждый рахз развенчивали.

В последние недели антикоррупционные структуры заметно активизировались, даже по своим меркам. Впрочем, громкий коррупционный скандал с участием экс-замглавы ОП Ирины Мудрой обошелся для них без видимых последствий.

Бомба взорвалась, когда НАБУ и САП добрались уже собственно до ОГП, проведя операцию "Карфаген". И хотя самому Кравченко никаких подозрений не вручили, на обнародованных записях он явно фигурировал, хоть и в третьем лице. О том, как именно и почему было принято решение о том, что генпрокурор должен уйти в отставку, РБК-Украина уже подробно писало.

Самодеятельность или спланированная атака?

Главный вопрос, который утром задавали в политических кругах и дипломатической корпусе – были ли подозрения в адрес Кривоноса и приближенного к Клименко человека самодеятельностью Кравченко, или же эта спланированная и согласованная с Банковой атака на НАБУ и САП.

Многочисленные собеседники РБК-Украина в президентском окружении категорически уверяли, что о действиях Кравченко никто не был в курсе, и что эта чистая самодеятельность без пяти минут бывшего генпрокурора.

"Он сошел с ума", – сказал один из них. Другие высказывались в том же духе, но в более резких выражениях.

На этот раз оперативно отреагировал и сам Зеленский. "У этого Генерального прокурора есть только один путь: уход с должности", – написал он в своем Telegram-канале. В парламент оперативно зашло представление на увольнение Кравченко, которое депутаты рассмотрят завтра, 15 сентября.

Тем временем сам Кравченко решил активно и дальше защищаться. Очевидно, взяв в пример видео-продакшн НАБУ, он обнародовал видео собственного производства с обличениями Кривоноса.

Впрочем, никого из собеседников РБК-Украина в политических кругах "пленки Кривоноса" не впечатлили. Один из них даже сравнил видеопроизведение прокуратуры с низкобюджетным "кооперативным кино" 1990-х, на фоне настоящего "Нетфликса" от НАБУ.

Очевидно, и обнародованный Кравченко вдогонку текст самого подозрения в адрес Кривоноса, по событям многолетней давности, тоже не произведет особого впечатления. С чисто правовыми последствиями ситуация пока не столь ясна.

Кто вместо Кравченко

Очевидно, чтобы все поверили в то, что подозрение Кривоноса – это действительно самодеятельность Кравченко, а не скоординированная атака, одних слов будет мало, их надо подкрепить конкретными действиями. Особенно на фоне того, что генпрокурор выехал из страны буквально за считанные часы до того, как подписал подозрение Кривоносу.

РБК-Украина известно, что во власти уже ищут способы откатить ситуацию назад, пока скандал не разгорелся дальше.

Очевидно, этого очень ждут от Украины и западные партнеры. Тем более, что Кравченко пошел в атаку в самый неподходящий момент – когда в украинском бюджете внезапно обнаружилась многомиллиардная дыра, и Киев просит западные столицы об экстренном финансировании. А для Запада устойчивость антикоррупционной инфраструктуры стала ключевым фактором в отношениях с Украиной, после событий лета прошлого года.

Как-то "открутить" ситуацию потенциально мог бы сменщик Кравченко на посту генпрокурора. Но на данный момент с этим нету никакой определенности, как и конкретного кандидата на этот пост. Появившуюся в СМИ информацию о том, что на должность главы ОГП может рассматриваться нардеп Даниил Гетьманцев, опроверг и он сам, и различные источники РБК-Украина.

Фото: Семен Кривонос и Руслан Кравченко (x.com)

В политических кругах ранее говорили о том, что после увольнения Кравченко ОГП некоторое время может оставаться без полноценного руководителя, исполняющим обязанности мог бы стать его заместитель Алексей Хоменко. В глазах нардепов такое положение вещей несет приятный бонус – согласно распространенной версии, и.о. генпрокурора не может подписывать подозрения депутатам (впрочем, с такой трактовкой согласны не все).

Кроме того, кулуарами ходят идеи и о запуске открытого конкурса на пост нового генпрокурора, как того давно требует антикоррупционная общественность.

В любом случае, пока что кадровая ситуация в ОГП остается неясной, как и юридические перспективы подозрения Кривоносу.

Кравченко же, судя по всему, намерен и далее продолжать свой "джихад" из-за рубежа, обнародуя новые видео против Кривоноса а также "информируя международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов", как он написал в своем Telegram-канале.

В украинской истории влиятельные нардепы и топ-чиновники, действующие и бывшие, неоднократно отправлялись в подобные "зарубежные командировки", из которых потом не возвращались. Пока неизвестно, вернется ли в Украину Кравченко, но в любом случае имидж Украины и ее власти получил очередной болезненный удар.