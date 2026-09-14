У Єврокомісії зробили першу заяву про корупційний скандал навколо Кравченка

Єврокомісія вперше відреагувала на скандал навколо генпрокурора Руслана Кравченка та нагадала Україні про ключові вимоги у боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Гійома Мерсьє на брифінгу в Брюсселі.

Мерсьє підтвердив, що ЄК відома ситуація, яка склалася навколо Кравченка. Водночас представник Єврокомісії підкреслив, що Брюссель не коментує окремі справи.

"Ми справді обізнані з останніми подіями. Але, як ви знаєте, ми не коментуємо окремі справи", - сказав він.

При цьому Мерсьє окремо наголосив на ставленні Європейського Союзу до корупції. За його словами, ЄС дотримується політики нульової толерантності до неї, а боротьба з корупцією є центральним елементом для держави, яка прагне приєднатися до Євросоюзу.

Він додав, що ефективна боротьба з корупцією передбачає не лише розслідування вже скоєних злочинів і покарання винних. Важливими також є запобігання корупції та дотримання принципів верховенства права.

Окремо представник ЄК звернув увагу на роботу антикорупційних органів України.

"Незалежні антикорупційні органи є наріжним каменем верховенства права в Україні. Як майбутня держава-член, Україна має гарантувати їхній захист, і вони повинні мати можливість належним чином виконувати свою роботу", - заявив Мерсьє.

Як у ЄС оцінюють гучні корупційні справи

Представнику Єврокомісії також поставили запитання, чи свідчить низка гучних корупційних справ в Україні про ефективність антикорупційних інституцій, чи, навпаки, демонструє масштаб проблеми.

Мерсьє звернув увагу на позитивний бік ситуації. Він зазначив, що сам факт розслідування справ високого рівня свідчить про наявність в Україні відповідних інституцій, які здатні виконувати свою роботу.

Передусім, за його словами, це стосується антикорупційних органів. На думку представника ЄК, такі розслідування також демонструють готовність влади забезпечувати роботу цих інституцій та функціонування відповідної системи.

Скандал із Кравченком

Нагадуємо, скандал навколо генпрокурора Руслана Кравченка почав розгортатися на початку вересня.

4 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка, за даними слідства, "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів. Тоді ж затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.

Кравченко заявив, що особисто не має стосунку до прикриття кол-центрів, а причетного до справи працівника відсторонили від посади.

6 вересня Вищий антикорупційний суд відправив Кропиву під варту з можливістю внесення застави у 120 млн гривень.

7 вересня Кравченко прокоментував згадки свого імені на оприлюднених плівках. Він заявив, що зафіксовані розмови "не мають жодного відношення" ні до нього, ні до прокуратури.

14 вересня Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, після чого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора.