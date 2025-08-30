США согласовали Украине поставки Patriot и Starlink на более 300 млн долларов
США согласовали поставки Украине оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и оплату сопутствующих услуг Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"США согласовали продажу оборудования Украине на более чем 300 млн долларов для поддержки систем Patriot и закупку и обслуживание Starlink", - пояснил министр.
По его данным, Госдеп США одобрил продажу оборудования для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования для Украины на сумму 179,1 млн долларов.
"Системы ПВО Patriot являются жизненно важными для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак", - подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, Госдеп США одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink на ориентировочную сумму 150 млн долларов.
США начали оказывать помощь Украине
Заметим, что этой ночью посол США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что США предоставляют Украине оружие, способное поражать цели в глубине РФ.
Ранее также сообщалось, что США передадут Украине более 3 тысяч дальнобойных ракет ERAM и еще некоторое военное оборудование на общую сумму 825 млн долларов.
Кроме того, на днях посол Уитакер не исключил увеличения объемов военной помощи странам по НАТО, которые они позже передают Украине.