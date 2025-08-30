США согласовали Украине поставки Patriot и Starlink на более 300 млн долларов

США согласовали поставки Украине оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и оплату сопутствующих услуг Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"США согласовали продажу оборудования Украине на более чем 300 млн долларов для поддержки систем Patriot и закупку и обслуживание Starlink", - пояснил министр.

По его данным, Госдеп США одобрил продажу оборудования для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования для Украины на сумму 179,1 млн долларов.

"Системы ПВО Patriot являются жизненно важными для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, Госдеп США одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink на ориентировочную сумму 150 млн долларов.