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ЕС изучает, как помочь Украине в случае ограничения работы Starlink, - Politico

Понедельник 03 марта 2025 14:47
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ЕС изучает, как помочь Украине в случае ограничения работы Starlink, - Politico Иллюстративное фото: ЕС изучает, как помочь Украине в случае ограничения работы Starlink (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия изучает, как можно помочь Украине в обеспечении спутниковой связи в случае ограничения доступа к сети Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, космические системы связи являются важным инструментом Украины, впрочем, пока неизвестно, продолжит ли миллиардер Илон Маск предлагать услуги Starlink в условиях войны.

Представитель комиссии по цифровым вопросам ЕС Томас Регнье заявил, что Киев уже выразил заинтересованность в том, как он может использовать объединенную сеть существующих национальных правительственных спутников ЕС Govsatcom и IRIS, который введут в эксплуатацию в 2030-х годах.

Также на этой неделе депутат Европарламента от группы "Возрождение" Кристоф Грюдлер в письме к исполнительной власти Европейского союза (ЕС) призвал "оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС мог бы предложить Украине" вместо Starlink. Он отметил, что ускорение развертывания "Госкомсвязи" в 2025-м путем пропуска процесса сертификации могло бы быть временным решением до тех пор, пока разрабатывается IRIS.

Также еще одним вариантом является использование коммерческих мощностей спутников Eutelsat, Hispasat или SES.

Риск ограничения Starlink

Starlink играет важную роль в Украине, обеспечивая связь для военных, правительственных структур, критической инфраструктуры и гражданского населения. Благодаря спутниковому интернету военные могут координировать операции, использовать беспилотники и поддерживать связь даже в зонах активных боевых действий.

На прошлой неделе Reuters написало, что переговорщики Соединенных Штатов Америки (США) давят на Украину, требуя от нее предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. Во время переговоров американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.

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