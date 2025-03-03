ЕС изучает, как помочь Украине в случае ограничения работы Starlink, - Politico

Европейская комиссия изучает, как можно помочь Украине в обеспечении спутниковой связи в случае ограничения доступа к сети Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, космические системы связи являются важным инструментом Украины, впрочем, пока неизвестно, продолжит ли миллиардер Илон Маск предлагать услуги Starlink в условиях войны.

Представитель комиссии по цифровым вопросам ЕС Томас Регнье заявил, что Киев уже выразил заинтересованность в том, как он может использовать объединенную сеть существующих национальных правительственных спутников ЕС Govsatcom и IRIS, который введут в эксплуатацию в 2030-х годах.

Также на этой неделе депутат Европарламента от группы "Возрождение" Кристоф Грюдлер в письме к исполнительной власти Европейского союза (ЕС) призвал "оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС мог бы предложить Украине" вместо Starlink. Он отметил, что ускорение развертывания "Госкомсвязи" в 2025-м путем пропуска процесса сертификации могло бы быть временным решением до тех пор, пока разрабатывается IRIS.

Также еще одним вариантом является использование коммерческих мощностей спутников Eutelsat, Hispasat или SES.