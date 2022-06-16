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Британія ввела санкції проти патріарха Кирила

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Лондон, Четвер 16 червня 2022 13:40
Британія ввела санкції проти патріарха Кирила Фото: патріарх Кирило (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку потрапив патріарх Кирил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

У відомстві підкреслили, що глава російської Православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Оновлено. У РПЦ запровадження санкцій проти патріарха назвали "залякуванням".

"Спроби залякати чимось предстоятеля Російської Церкви або змусити його відмовитися від своїх поглядів - безглузді, абсурдні та безперспективні", - заявили в РПЦ.

Зазначимо, що з початку російського вторгнення в Україну Кирило виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.

У свою чергу предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу.

Нагадаємо, за словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Патріарх Кирил повинен нести відповідальність за підтримку путінської війни.

Крім того, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що Патріарх Кирил має бути внесений до шостого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, але його виключили в останній момент.

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Великобританія Патриарх Кирилл Санкції проти Росії
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