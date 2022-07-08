ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада ввела санкції проти патріарха Кирила

Новость на русском →
Оттава, П'ятниця 08 липня 2022 15:40
Канада ввела санкції проти патріарха Кирила Фото: патріарх Кирило (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канада прийняла рішення ввести санкції проти глави російської церкви патріарха Кирила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.

У відомстві повідомили, що патріарх Кирило потрапив під санкції, оскільки ідентифікований як російський агент з дезінформації, який несе відповідальність за забезпечення і підтримку неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що патріарх Кирило затятий прихильник війни проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він відслужив літургію в головному храмі Міноборони Росії, говорив про те, що на Донбасі триває "метафізична боротьба", і звинувачував владу України у заохоченні церковного розколу. Він також стверджував, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала.

Раніше повідомлялося, що глава московської церкви патріарх Кирило підтримав "військову спецоперацію" в Україні.

Крім того, в середині червня Великобританія ввела санкції проти Патріарха Кирила.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Патриарх Кирилл Санкції проти Росії
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал