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Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу

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Литва, Середа 27 липня 2022 13:38
Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу Фото: патріарх МПЦ Кирило (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Литва заборонила в'їзд до країни патріарху МПЦ Кирилу через підтримку Росії у війні в Україні. Він не може відвідувати Литву до 23 червня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.

Священнослужителя було внесено до списку небажаних осіб ще 23 червня, але про це до цього публічно не оголошувалося. Це рішення було ухвалено на пропозицію МЗС Литви.

За даний литовського МВС, на яке посилається видання, патріарх Кирило включений до списку за те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність та суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

"Патріарх Кирило, найближчий соратник Володимира Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно висловлювався позитивно про російську агресію, що триває", - йдеться в повідомленні відомства.

У МВС додають, що патріарх Кирило у російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України "учасниками нацистського режиму", яких слід депортувати чи знищити".

"27 лютого 2022 року патріарх Кирило благословив російських солдатів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війни, яку веде Росія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середині червня Велика Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.

8 липня також Канада прийняла рішення ввести санкції проти голови російської церкви патріарха Кирила.

Водночас патріарх Кирило мав би бути внесений до шостого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Однак його виключили в останній момент.

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