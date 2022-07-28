ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу
Синод Православної церкви України звернувся до Вселенського патріарха архієпископа Константинополя Варфоломія та закликав його позбавити главу московського патріарха Кирила престолу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу церкви.
Синод направив спеціальний лист, в якому предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав патріарха Варфоломія засудити доктрину "русского мира". Він попросив визнати її єретичною, а Кирила позбавити престолу.
"Важливо розуміти, що ідеологія сучасної російської православної церкви містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу... Ми закликаємо Вашу Всесвятість та Предстоятелів Помісних Православних Церков якнайшвидше розглянути діяльність патріарха Кирила", - йдеться у повідомленні.
За його словами, моральна відповідальність за скоєні злочини лежить не тільки на російських військових, але й на їхніх наставниках.
Епіфаній вважає, що "заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією".
Нагадаємо, що ряд країн ввели санкції проти російського патріарха Кирила, зокрема йдеться про Великобританію та Канаду.
Також Литва заборонила в'їзд до країни главі московського патріархату через підтримку війни.
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