Виключили з пакета санкцій в останній момент: МЗС Литви про патріарха Кирила

Патріарх Кирило повинен бути внесений до шостого пакета санкцій Європейського союзу проти Росії. Однак, його виключили в останній момент.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LRT .

Включення Кирила до шостого пакета санкцій погодили міністри закордонних справ країн ЄС, а також очільники цих країн. Однак, патріарху вдалося уникнути обмежень.

"Було подано пакет очевидних доказів, які були використані для включення патріарха Кирила проєкт шостого пакета санкцій. Без доказів це було б неможливо", – розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Як відзначає дипломат, очільника РПЦ виключили зі списку санкцій вже на завершальному етапі, після рішення керівників, перед опублікуванням документа.

"Очевидно, був навіть політичний консенсус. Я не можу сказати, які були причини. Але це дозволяє говорити про те, що є законодавча база, що ми практично мали політичний консенсус, і тому можемо спробувати шукати консенсус заново", – заявив Габріелюс Ландсбергіс.

Угорщина неодноразово блокувала введення санкцій проти Росії. Будапешт також закликав й не включати до списку обмежень патріарха Кирила, нібито через те, що це є "загрозою релігійної свободи".