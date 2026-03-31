Автогаз рвется к 50 грн: что происходит с ценами на АЗС 31 марта

Цены на бензин и дизельное топливо на крупнейших украинских АЗС остаются стабильными. Однако в сегменте автомобильного газа зафиксировано резкое подорожание в одной из ведущих сетей.

Главное: Скачок цен на газ : сеть SOCAR повысила стоимость автогаза сразу на 2 гривны - теперь цена вплотную приблизилась к отметке в 49 гривен.

: сеть SOCAR повысила стоимость автогаза сразу на 2 гривны - теперь цена вплотную приблизилась к отметке в 49 гривен. Ценовой разрыв : самый дешевый автогаз среди крупных сетей предлагает "Укрнафта", где литр стоит на 3 гривны меньше.

: самый дешевый автогаз среди крупных сетей предлагает "Укрнафта", где литр стоит на 3 гривны меньше. Стабильность цен: стоимость основных марок бензина и дизельного топлива на АЗС OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" за сутки не изменилась.

Что с ценами на АЗС

По состоянию на 31 марта цены на украинских АЗС остаются преимущественно стабильными по сравнению с предыдущим днем. В то же время автогаз на отдельных сетях продолжает дорожать и уже приближается к отметке в 49 гривен за литр.

В большинстве крупных сетей, в частности OKKO и WOG, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Премиальные марки бензина остаются на уровне 84,99 грн, А-95 - около 74,99 грн, дизель - до 90,99 грн.

Аналогичная ситуация и в сети "Укрнафта", где цены на все виды топлива сохранились без изменений.

В то же время заметное изменение зафиксировано в сети SOCAR. Здесь автогаз подорожал сразу на 2 гривны - с 46,98 грн до 48,98 грн за литр.

Таким образом, цена на газ в SOCAR уже почти достигла уровня 49 грн/л, что является самым высоким показателем среди крупных сетей по состоянию на 31 марта.

Фото: цены на топливо на популярных украинских АЗС 31 марта (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 31 марта

OKKO:

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Евро: 74,99 грн

ДТ Pulls: 90,99 грн

ДТ Евро: 87,99 грн

Газ: 47,99 грн

WOG:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Евро: 74,99 грн

ДТ Mustang: 90,99 грн

ДТ Евро-5: 87,99 грн

Газ: 47,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн.

Бензин А-95: 74,99 грн

ДТ NANO Extro: 90,99 грн.

ДТ NANO: 87,99 грн.

Газ: 48,98 грн

"Укрнафта":