Автогаз рвется к 50 грн: что происходит с ценами на АЗС 31 марта
Цены на бензин и дизельное топливо на крупнейших украинских АЗС остаются стабильными. Однако в сегменте автомобильного газа зафиксировано резкое подорожание в одной из ведущих сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен 31 марта на популярных автозаправках.
Главное:
- Скачок цен на газ: сеть SOCAR повысила стоимость автогаза сразу на 2 гривны - теперь цена вплотную приблизилась к отметке в 49 гривен.
- Ценовой разрыв: самый дешевый автогаз среди крупных сетей предлагает "Укрнафта", где литр стоит на 3 гривны меньше.
- Стабильность цен: стоимость основных марок бензина и дизельного топлива на АЗС OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" за сутки не изменилась.
Что с ценами на АЗС
По состоянию на 31 марта цены на украинских АЗС остаются преимущественно стабильными по сравнению с предыдущим днем. В то же время автогаз на отдельных сетях продолжает дорожать и уже приближается к отметке в 49 гривен за литр.
В большинстве крупных сетей, в частности OKKO и WOG, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Премиальные марки бензина остаются на уровне 84,99 грн, А-95 - около 74,99 грн, дизель - до 90,99 грн.
Аналогичная ситуация и в сети "Укрнафта", где цены на все виды топлива сохранились без изменений.
В то же время заметное изменение зафиксировано в сети SOCAR. Здесь автогаз подорожал сразу на 2 гривны - с 46,98 грн до 48,98 грн за литр.
Таким образом, цена на газ в SOCAR уже почти достигла уровня 49 грн/л, что является самым высоким показателем среди крупных сетей по состоянию на 31 марта.
Фото: цены на топливо на популярных украинских АЗС 31 марта (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 31 марта
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Pulls: 90,99 грн
- ДТ Евро: 87,99 грн
- Газ: 47,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Mustang: 90,99 грн
- ДТ Евро-5: 87,99 грн
- Газ: 47,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн.
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
- ДТ NANO: 87,99 грн.
- Газ: 48,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДТ (Energy): 85,99 грн
- ДТ: 81,99 грн
- Газ: 45,99 грн