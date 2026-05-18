ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

За Ермака внесли все 140 миллионов гривен залога для выхода из СИЗО

09:31 18.05.2026 Пн
2 мин
Экс-руководитель ОП должен носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу
aimg Мария Кучерявец aimg Юлия Акимова
За Ермака внесли все 140 миллионов гривен залога для выхода из СИЗО Фото: Андрей Ермак, экс-руководитель ОП (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

За бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.

Отметим, что после внесения залога на Ермака будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективам, прокурорам и суду;
  • не отлучаться за пределы г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу, а также в Министерство иностранных дел Украины дипломатические паспорта Украины, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронный браслет.

Напомним, 14 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к Андрею Ермаку в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен. Его взяли под стражу в зале суда.

В чем подозревают бывшего руководителя ОП

Правоохранители считают, что Ермак мог быть причастен к деятельности организованной группы, через которую, по данным следствия, было легализовано около 460 млн гривен. В деле также упоминаются бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

По версии НАБУ и САП, деньги могли быть получены через сделки в энергетической сфере и вложены в строительство коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.

В материалах производства, в частности, речь идет о более 8 млн долларов, которые могли быть направлены на реализацию проекта, а также еще около 1,9 млн долларов расходов на один из объектов.

Следователи также утверждают, что Ермак, который в документах якобы проходит под псевдонимами "Хирург" и "Андрей", мог быть конечным бенефициаром одного или двух домов площадью примерно по 1000 квадратных метров.

Во время следственных действий правоохранители также изъяли документы, касающиеся возможных кадровых решений в Службе безопасности Украины. Отдельно проверяется и возможное участие отца подозреваемого в проекте в течение 2020-2022 годов.

Сам Ермак отвергает обвинения и называет подозрение безосновательным.

Подозрение Андрею Ермаку объявили вечером 11 мая. Само дело расследуется еще с ноября 2025 года, когда в его доме прошли первые обыски. После этого он покинул пост главы ОП.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Ермак Суд Мера пресечения
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым