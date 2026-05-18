За Ермака внесли все 140 миллионов гривен залога для выхода из СИЗО
За бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен.
Об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.
Отметим, что после внесения залога на Ермака будут возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективам, прокурорам и суду;
- не отлучаться за пределы г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу, а также в Министерство иностранных дел Украины дипломатические паспорта Украины, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронный браслет.
Напомним, 14 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к Андрею Ермаку в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен. Его взяли под стражу в зале суда.
В чем подозревают бывшего руководителя ОП
Правоохранители считают, что Ермак мог быть причастен к деятельности организованной группы, через которую, по данным следствия, было легализовано около 460 млн гривен. В деле также упоминаются бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.
По версии НАБУ и САП, деньги могли быть получены через сделки в энергетической сфере и вложены в строительство коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.
В материалах производства, в частности, речь идет о более 8 млн долларов, которые могли быть направлены на реализацию проекта, а также еще около 1,9 млн долларов расходов на один из объектов.
Следователи также утверждают, что Ермак, который в документах якобы проходит под псевдонимами "Хирург" и "Андрей", мог быть конечным бенефициаром одного или двух домов площадью примерно по 1000 квадратных метров.
Во время следственных действий правоохранители также изъяли документы, касающиеся возможных кадровых решений в Службе безопасности Украины. Отдельно проверяется и возможное участие отца подозреваемого в проекте в течение 2020-2022 годов.
Сам Ермак отвергает обвинения и называет подозрение безосновательным.
Подозрение Андрею Ермаку объявили вечером 11 мая. Само дело расследуется еще с ноября 2025 года, когда в его доме прошли первые обыски. После этого он покинул пост главы ОП.