Ермак назвал "необоснованным" сообщение ему о подозрении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Telegram .

"Состоялось первое судебное заседание по делу, в рамках которого мне было сообщено о подозрении. Вместе с адвокатами работаем с материалами дела. Но уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: сообщение о подозрении является необоснованным", - отметил он.

Ермак напомнил, что является адвокатом с более чем 30-летним стажем, и отметил, что "всегда руководствовался законом". Он заявил, что открыт ко всем процессуальным действиям, и подчеркнул, что будет защищать "свои права, свое имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины".

"В то же время считаю необходимым обратить внимание на очевидное. В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить в отношении меня сообщение о подозрении", - говорится в его заявлении.

Он подчеркнул, что следствие должно быть "независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм воздействия". Ермак также отметил, что будет оставаться в Украине и вести адвокатскую деятельность.

Сообщение о подозрении Ермаку

Напомним, экс-руководитель ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия".

Правоохранители установили, что в 2020 году бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил построить элитный городок "Династия" в селе Козин под Киевом за деньги, полученные противоправным путем.

Согласно данным следствия, к строительству Чернышов привлек бизнесмена Тимура Миндича, а также экс-руководителя ОП Андрея Ермака.