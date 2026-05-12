Ермак назвал "необоснованным" сообщение ему о подозрении

21:25 12.05.2026 Вт
2 мин
Экс-руководитель ОП заявил и о "беспрецедентном" давлении на правоохранителей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сообщение ему о подозрении является "необоснованным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Telegram.

"Состоялось первое судебное заседание по делу, в рамках которого мне было сообщено о подозрении. Вместе с адвокатами работаем с материалами дела. Но уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: сообщение о подозрении является необоснованным", - отметил он.

Ермак напомнил, что является адвокатом с более чем 30-летним стажем, и отметил, что "всегда руководствовался законом". Он заявил, что открыт ко всем процессуальным действиям, и подчеркнул, что будет защищать "свои права, свое имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины".

"В то же время считаю необходимым обратить внимание на очевидное. В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить в отношении меня сообщение о подозрении", - говорится в его заявлении.

Он подчеркнул, что следствие должно быть "независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм воздействия". Ермак также отметил, что будет оставаться в Украине и вести адвокатскую деятельность.

Сообщение о подозрении Ермаку

Напомним, экс-руководитель ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия".

Правоохранители установили, что в 2020 году бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил построить элитный городок "Династия" в селе Козин под Киевом за деньги, полученные противоправным путем.

Согласно данным следствия, к строительству Чернышов привлек бизнесмена Тимура Миндича, а также экс-руководителя ОП Андрея Ермака.

На территории городка строились элитные коттеджи. В НАБУ и САП сообщили, что в рамках схемы ее участники в период с 2021 по 2025 год "отмыли" 8,9 млн долларов.

Во вторник, 12 мая, Ермаку начали избирать меру пресечения - он отвергает все обвинения в его адрес. Его адвокат отметил, что они с подзащитным надеются, что решения об аресте не будет.

