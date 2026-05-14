Второму фигуранту дела "Династия" избрана мера пресечения

19:50 14.05.2026 Чт
Деньги "будут собирать", потому что у Опальчука такой суммы нет
Валерий Ульяненко
Второму фигуранту дела "Династия" избрана мера пресечения Фото: Геннадий Опальчук (facebook.com oplgv)
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 10 миллионов 649 тысяч гривен второму фигуранту дела "Династия" - Геннадию Опальчуку.

Отмечается, что фигурант должен в течение пяти дней внести залог, прибывать в суд и к детективам, не покидать Киев и сдать загранпаспорт. По словам его адвоката, Опальчук не имеет таких денег, поэтому эту сумму "будут собирать".

Опальчук получил подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации добытого преступным путем имущества, связанного с ЖСК "Династия". При этом фигурант утверждает, что не знаком с бизнесменом Тимуром Миндичем и не имел с ним никаких контактов.

Что известно об Опальчуке

По данным САП, фигурант и его партнерша Лилия Лысенко в течение августа 2020 - июля 2025 годов перечислили более 51 млн гривен на счета кооператива "Солнечный берег". Следствие считает, что эти средства использовались для строительства резиденций в "Династии".

Прокурор отметила, что Опальчук направил на эти цели 89% всех своих официальных доходов, а Лысенко - 58%. Кроме паевых взносов, фигуранты внесли еще 15 миллионов гривен якобы за поставку товаров, хотя официально работали в другой компании.

Следствие также связывает Опальчука и Лысенко с бывшим вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым, который фигурирует в материалах дела под псевдонимом "Че Гевара".

Отмечается, что для отмывания наличных фигурант вероятно использовал искусственные операции с ценными бумагами. В частности, только за одну неделю четыре такие операции принесли ему 5,5 млн гривен прибыли.

Дело "Династия"

Напомним, 11 мая НАБУ и САП раскрыли детали дела "Династия" - строительства элитных коттеджей под Киевом. Оно финансировалось двумя путями: частично через подставной жилищно-строительный кооператив, частично - наличными, полученными преступным путем.

Согласно версии следствия, участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен. Средства поступали из разных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Участники схемы получили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины - отмывание имущества, полученного преступным путем. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Все детали дела - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

