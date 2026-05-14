"Есть много друзей": Ермак рассказал, оплатит ли залог и будет ли подавать апелляцию

09:38 14.05.2026 Чт
Ермак говорит, что 140 миллионов у него нет, но есть "много друзей".
aimg Елена Чупровская
"Есть много друзей": Ермак рассказал, оплатит ли залог и будет ли подавать апелляцию Фото: экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак (GettyImages)
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение суда и избранную ему меру пресечения - и уже объяснил, что будет делать дальше.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

"Мне нечего скрывать"

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). По его словам, он готов идти в СИЗО и планирует взять с собой "самое необходимое".

"Мне нечего скрывать... Все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое длилось несколько месяцев", - заявил он.

Все обвинения Ермак отрицает.

ВАКС определил залог в размере 140 миллионов гривен как альтернативу содержанию под стражей. Ермак сказал, что таких денег у него нет.

В то же время он отметил, что имеет "много друзей", и попытается собрать сумму - если будет такая возможность.

Также экс-руководитель ОП сообщил, что будет подавать апелляцию. По его словам, он и в дальнейшем будет бороться и не считает дело закрытым.

Напомним, ВАКС избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен. Это меньше, чем просило обвинение (180 миллионов).

Как сообщало РБК-Украина, следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента НАБУ и САП провели 11 мая.

Ермаку вручили подозрение в схеме "отмывания" денег при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом. Общая сумма легализованных средств - более 460 миллионов гривен.

