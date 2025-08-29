ua en ru
Удар по логистике России: ВСУ поразили ключевую нефтеперекачивающую станцию на Брянщине

Украина, Пятница 29 августа 2025 13:22
UA EN RU
Удар по логистике России: ВСУ поразили ключевую нефтеперекачивающую станцию на Брянщине Фото: важный объект обеспечения российской армии разрушен (GeneralStaffUA)
Автор: Карина Левицкая

Ночью украинские защитники нанесли удар по стратегическому объекту в Брянской области России. Поражена нефтеперекачивающая станция, которая обеспечивала дизельным топливом российскую армию. На территории объекта вспыхнул пожар, последствия атаки уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как рассказали военные, в ночь на 29 августа, подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск.

Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины.

На территории объекта уже зафиксирован пожар, а общие результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", - отметили в Генштабе.

Заметим, что ранее сегодня разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Кроме того, вчера стало известно о поражении малого ракетного корабля России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

