ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ермак после встречи с Уиткоффом: США не давят на Украину в вопросе территорий

Нью-Йорк, Пятница 29 августа 2025 21:43
UA EN RU
Ермак после встречи с Уиткоффом: США не давят на Украину в вопросе территорий Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не вынуждают Украину уступать свои территории России в обмен на мир. Давления со стороны Вашингтона нет.

Как передает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на онлайн-брифинге для журналистов.

Ермак отметил, что он доволен сегодняшней встречей со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке.

"Очень важно сразу прекратить все разговоры - никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак напомнил, что он и другие украинские чиновники за последние дни побывали в Катаре, Саудовской Аравии, Швейцарии и Турции. Все страны готовы принять переговоры Украины и России на уровне лидеров. Не готова к такому диалогу только Россия.

По его словам, он обсудил с Уиткоффом работу над гарантиями безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США подтвердил, что его страна готова к прямым гарантиям для Украины, которые будут аналогом статьи 5 Североатлантического договора.

Ермак рассказал, что Украина каждый день работает с советниками по нацбезопасности партнеров. Сейчас обсуждается большое количество вариантов гарантий безопасности, которые могут дать Украине уверенность, что агрессия больше не повторится.

Также они с Уиткоффом отдельно проговорили, что если не будет видно никаких сроков встречи на уровне лидеров, администрация президента США Дональда Трампа вернется к вопросу санкций против РФ.

"Чтобы не было никаких манипуляций - никакого давления со стороны американцев на нас по каким-то территориям и т.п., я лично ничего такого не слышал", - добавил он.

Заверение Рубио

Напомним, несколько недель назад госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что США не давят на Украину в вопросе территорий.

Рубио обращал внимание, что никто в мире не имеет права требовать от Украины территориальных уступок для России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим