Ермак после встречи с Уиткоффом: США не давят на Украину в вопросе территорий

США не вынуждают Украину уступать свои территории России в обмен на мир. Давления со стороны Вашингтона нет.

Как передает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на онлайн-брифинге для журналистов.

Ермак отметил, что он доволен сегодняшней встречей со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке.

"Очень важно сразу прекратить все разговоры - никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак напомнил, что он и другие украинские чиновники за последние дни побывали в Катаре, Саудовской Аравии, Швейцарии и Турции. Все страны готовы принять переговоры Украины и России на уровне лидеров. Не готова к такому диалогу только Россия.

По его словам, он обсудил с Уиткоффом работу над гарантиями безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США подтвердил, что его страна готова к прямым гарантиям для Украины, которые будут аналогом статьи 5 Североатлантического договора.

Ермак рассказал, что Украина каждый день работает с советниками по нацбезопасности партнеров. Сейчас обсуждается большое количество вариантов гарантий безопасности, которые могут дать Украине уверенность, что агрессия больше не повторится.

Также они с Уиткоффом отдельно проговорили, что если не будет видно никаких сроков встречи на уровне лидеров, администрация президента США Дональда Трампа вернется к вопросу санкций против РФ.

"Чтобы не было никаких манипуляций - никакого давления со стороны американцев на нас по каким-то территориям и т.п., я лично ничего такого не слышал", - добавил он.