Трамп поддержал идею Путина о китайских миротворцах в Украине, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Собственные источники сказали изданию, что Трамп якобы поддержал идею развернуть в Украине китайских миротворцев. На прошлой неделе во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил отправить в Украину китайских солдат для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта Украины.

Европейские лидеры, по словам источников, отвергли этот план, как и президент Украины. Ранее Зеленский и Европа указывали, что Китай предоставляет российскому режиму критически важную поддержку в войне.

В Белом доме со своей стороны сказали, что это неправда. Трамп, мол, не предлагал китайских миротворцев для Украины.

"Это неправда... никакого обсуждения китайских миротворцев не было", - сказал изданию один из высокопоставленных чиновников.

Издание напоминает, что идея с китайцами не нова. Россия впервые заговорила о миротворцах из союзного Кремлю Китая еще весной 2022 года во время первых переговоров с Украиной в Стамбуле. Планировалось, что "государствами-гарантами" мирного соглашения будут США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

Однако с того момента многое изменилось. На момент предложения Кремль имел значительное влияние и оккупировал много украинской территории, российские войска стояли под Киевом. Зеленский отверг требования РФ, российских солдат выбросили аж за границу Беларуси, освободив от оккупантов большую территорию.