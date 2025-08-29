Трамп поддержал идею Путина о китайских миротворцах в Украине, - FT
Президент США Дональд Трамп якобы впервые поддержал идею о китайских миротворцах в Украине, которую выдвигал российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Собственные источники сказали изданию, что Трамп якобы поддержал идею развернуть в Украине китайских миротворцев. На прошлой неделе во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил отправить в Украину китайских солдат для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта Украины.
Европейские лидеры, по словам источников, отвергли этот план, как и президент Украины. Ранее Зеленский и Европа указывали, что Китай предоставляет российскому режиму критически важную поддержку в войне.
В Белом доме со своей стороны сказали, что это неправда. Трамп, мол, не предлагал китайских миротворцев для Украины.
"Это неправда... никакого обсуждения китайских миротворцев не было", - сказал изданию один из высокопоставленных чиновников.
Издание напоминает, что идея с китайцами не нова. Россия впервые заговорила о миротворцах из союзного Кремлю Китая еще весной 2022 года во время первых переговоров с Украиной в Стамбуле. Планировалось, что "государствами-гарантами" мирного соглашения будут США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.
Однако с того момента многое изменилось. На момент предложения Кремль имел значительное влияние и оккупировал много украинской территории, российские войска стояли под Киевом. Зеленский отверг требования РФ, российских солдат выбросили аж за границу Беларуси, освободив от оккупантов большую территорию.
Попытка сделать союзника Кремля "гарантом безопасности"
Отметим, не так давно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция.
После этого Зеленский отметил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны, поскольку их могут давать только те страны, которые реально помогают. В то же время Китай помогает России, поставляет важные товары и технологии, а также финансирует войну. К тому же он уже был гарантом в Будапештском меморандуме 1994 года - но не выполнил обязательств.
В Китае в ответ заявили, что якобы хотят участвовать в поиске путей урегулирования войны России против Украины. Но продолжают называть войну в Украине "кризисом". А недавно с сайта МИД Китая "загадочно" исчезла информация о территориальном разделе Украины.
Почему Китай до сих пор поддерживает Россию в войне, что делают западные партнеры Украины, чтобы остановить это, и почему пока без успеха - читайте в материале РБК-Украина.