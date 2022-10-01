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Ермак раскрыл принцип договора о гарантиях безопасности для Украины

Новина українською →
Киев, Суббота 01 октября 2022 18:49
Ермак раскрыл принцип договора о гарантиях безопасности для Украины Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Договор о гарантиях безопасности для Украины будет направлен прежде всего на укрепление обороноспособности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, рекомендации в Киевском договоре безопасности направлены на предоставление западными союзниками Украине помощи для укрепления обороноспособности.

"Основная группа союзников Украины, имеющая значительный военный потенциал, могла бы взять ряд обязательств, политически и юридически обязательных. В дополнение к этим обязательствам, широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", - рассказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что эти гарантии не отменяют евроатлантический курс Украины и будут защищать наше государство до членства в НАТО.

"Киевский договор безопасности даст России понять, что цена ее агрессии будет расти, пока не станет слишком высокой для нее. Помощь Украине для защиты себя, выживания и, наконец, для победы - это лучшая инвестиция, которую могут сделать наши союзники, чтобы позаботиться о более безопасном будущем для всего мира", - резюмировал руководитель ОП.

Напомним, 13 сентября в Украине презентовали Киевский договор безопасности, который содержит рекомендации для международных гарантий безопасности для Украины.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, рекомендации относительно гарантий для Украины, которые были включены в Киевский договор безопасности, должны войти в основу будущей системы договоров безопасности.

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