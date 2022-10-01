Ермак раскрыл принцип договора о гарантиях безопасности для Украины

Договор о гарантиях безопасности для Украины будет направлен прежде всего на укрепление обороноспособности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, рекомендации в Киевском договоре безопасности направлены на предоставление западными союзниками Украине помощи для укрепления обороноспособности.

"Основная группа союзников Украины, имеющая значительный военный потенциал, могла бы взять ряд обязательств, политически и юридически обязательных. В дополнение к этим обязательствам, широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", - рассказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что эти гарантии не отменяют евроатлантический курс Украины и будут защищать наше государство до членства в НАТО.

"Киевский договор безопасности даст России понять, что цена ее агрессии будет расти, пока не станет слишком высокой для нее. Помощь Украине для защиты себя, выживания и, наконец, для победы - это лучшая инвестиция, которую могут сделать наши союзники, чтобы позаботиться о более безопасном будущем для всего мира", - резюмировал руководитель ОП.