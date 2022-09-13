Гарантії безпеки України. Зеленський прокоментував пакет рекомендацій від Єрмака - Расмуссена

Рекомендації міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака й Андерса Фога Расмуссена щодо гарантій для України мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Відповідні угоди повинні гарантувати недопущення будь-якої війни проти нашої держави.

"Влада наразі працює над тим, аби гарантами безпеки України стали найсильніші суб'єкти вільного світу", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України.

За його словами, реагувати повинні:

санкціями;

постачанням зброї;

всією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою.

Він наголосив, що головне - це чіткі та юридично обов’язкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні дії, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора.

"Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше й через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України", - вказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна вже побудувала разом з партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав, а тепер триває робота над тим, щоб найпотужніші держави, які вже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно.