Гарантії безпеки України. Зеленський прокоментував пакет рекомендацій від Єрмака - Расмуссена
Рекомендації міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака й Андерса Фога Расмуссена щодо гарантій для України мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Відповідні угоди повинні гарантувати недопущення будь-якої війни проти нашої держави.
"Влада наразі працює над тим, аби гарантами безпеки України стали найсильніші суб'єкти вільного світу", - сказав Зеленський.
Президент пояснив, що на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України.
За його словами, реагувати повинні:
- санкціями;
- постачанням зброї;
- всією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою.
Він наголосив, що головне - це чіткі та юридично обов’язкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні дії, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора.
"Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше й через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України", - вказав глава держави.
Зеленський додав, що Україна вже побудувала разом з партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав, а тепер триває робота над тим, щоб найпотужніші держави, які вже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно.
Нагадаємо, в Україні презентували "Київський безпековий договір", що містить рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для України.
Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.
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