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Єрмак розкрив принцип договору про гарантії безпеки для України

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 18:49
Єрмак розкрив принцип договору про гарантії безпеки для України Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Договір про гарантії безпеки для України буде спрямовано насамперед на зміцнення обороноздатності нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, рекомендації у Київському безпековому договорі спрямовані на надання західними союзниками Україні допомоги для зміцнення обороноздатності.

"Основна група союзників України, яка має значний військовий потенціал, могла б взяти низку зобов'язань, політично та юридично обов'язкових. На додаток до цих зобов'язань, широка група міжнародних партнерів запропонувала набір невійськових гарантій на основі санкцій", - розповів Єрмак.

При цьому він наголосив, що ці гарантії не скасовують євроатлантичний курс України і захищатимуть нашу державу до членства в НАТО.

"Київський безпековий договір дасть Росії зрозуміти, що ціна її агресії зростатиме, допоки не стане занадто високою для неї. Допомога Україні для захисту себе, виживання і, нарешті, для перемоги - це найкраща інвестиція, яку можуть зробити наші союзники, щоб подбати про більш безпечне майбутнє для всього світу", - резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні презентували Київський договір безпеки, який містить рекомендації щодо міжнародних гарантій безпеки для України.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, рекомендації щодо гарантій для України, які були включені до Київського договору безпеки, мають увійти в основу майбутньої системи договорів безпеки.

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