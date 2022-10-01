Єрмак розкрив принцип договору про гарантії безпеки для України

Договір про гарантії безпеки для України буде спрямовано насамперед на зміцнення обороноздатності нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, рекомендації у Київському безпековому договорі спрямовані на надання західними союзниками Україні допомоги для зміцнення обороноздатності.

"Основна група союзників України, яка має значний військовий потенціал, могла б взяти низку зобов'язань, політично та юридично обов'язкових. На додаток до цих зобов'язань, широка група міжнародних партнерів запропонувала набір невійськових гарантій на основі санкцій", - розповів Єрмак.

При цьому він наголосив, що ці гарантії не скасовують євроатлантичний курс України і захищатимуть нашу державу до членства в НАТО.

"Київський безпековий договір дасть Росії зрозуміти, що ціна її агресії зростатиме, допоки не стане занадто високою для неї. Допомога Україні для захисту себе, виживання і, нарешті, для перемоги - це найкраща інвестиція, яку можуть зробити наші союзники, щоб подбати про більш безпечне майбутнє для всього світу", - резюмував керівник ОП.