ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Ермак: Я публично не сообщаю и о половине своих разговоров с американцами

Украина, Четверг 23 октября 2025 13:31
UA EN RU
Ермак: Я публично не сообщаю и о половине своих разговоров с американцами Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Маловичко Юлия

Представители украинской власти находятся в постоянном контакте с американской стороной, однако не все разговоры приобретают публичную огласку.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы в постоянном контакте. Я, наверное, публично не сообщаю и о половине своих телефонных разговоров с американцами. Потому что для меня важен результат, а не сам факт общения", - заявил Ермак.

Он также добавил, что диалог с США проходит на всех уровнях, а его главным собеседником является госсекретарь Марко Рубио.

"Но также - сенаторы, конгрессмены, главы профильных комитетов, лидеры общественного мнения и спецпредставители. Эти контакты никогда не прекращаются. Они будут продолжаться и на этой, и на следующей неделе", - добавил глава ОП.

Он утверждает, что Штаты проявляют открытость и заинтересованность в существующем сейчас формате диалога.

Также Ермак также поблагодарил чиновников из США, которые посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ - в частности спецпредставителя президента США по вопросам Украины, генерала Кита Келлога и министра финансов США Скотта Бессента.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак сообщал также, что глава Белого дома Дональд Трамп дал "зеленый свет" Украине в вопросе передачи систем ПВО Patriot.

Также Ермак прокомментировал последнюю встречу президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Глава ОП не считает, что она прошла плохо, хоть Киев и не получил одобрения по всем вопросам.

По его словам, Украина заложила фундамент для дальнейшей работы с союзником, а некоторые вопросы требуют больше времени.

Как известно, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk США пока не одобрили, хотя у Трампа заверили, что работа в этом направлении продолжается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Андрей Ермак
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию