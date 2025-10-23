ua en ru
Єрмак: Я публічно не повідомляю і про половину своїх розмов з американцями

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 13:31
Єрмак: Я публічно не повідомляю і про половину своїх розмов з американцями Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Маловічко Юлія

Представники української влади знаходяться у постійному контакті з американською стороною, однак не всі розмови набувають публічного розголосу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми в постійному контакті. Я, напевно, публічно не повідомляю і про половину своїх телефонних розмов з американцями. Тому що для мене важливий результат, а не сам факт спілкування", - заявив Єрмак.

Він також додав, що діалог зі США проходить на всіх рівнях, а його головним співрозмовником є держсекретар Марко Рубіо.

"Але також - сенатори, конгресмени, голови профільних комітетів, лідери громадської думки та спецпредставники. Ці контакти ніколи не припиняються. Вони триватимуть і цього, і наступного тижня", - додав глава ОП.

Він стверджує, що Штати проявляють відкритість і зацікавленість у форматі діалогу, який є зараз.

Також Єрмак також подякував посадовцям зі США, які відвідували Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ - зокрема спецпредставника президента США з питань України, генерала Кіта Келлога і міністра фінансів США Скотта Бессента.


Нагадаємо, глава ОП Андрій Єрмак повідомляв також, що глава Білого дому Дональд Трамп дав "зелене світло" Україні в питанні передачі систем ППО Patriot.

Також Єрмак прокоментував останню зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Голова ОП не вважає, що вона пройшла погано, хоч Київ і не отримав схвалення щодо всіх питань.

За його словами, Україна заклала фундамент для подальшої роботи з союзником, а деякі питання потребують більше часу.

Як відомо, 17 жовтня в Вашингтоні пройшла зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk США поки не схвалили, хоча у Трампа запевнили, що робота у цьому напрямку триває.

