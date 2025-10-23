Єрмак: Я публічно не повідомляю і про половину своїх розмов з американцями

Представники української влади знаходяться у постійному контакті з американською стороною, однак не всі розмови набувають публічного розголосу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми в постійному контакті. Я, напевно, публічно не повідомляю і про половину своїх телефонних розмов з американцями. Тому що для мене важливий результат, а не сам факт спілкування", - заявив Єрмак.

Він також додав, що діалог зі США проходить на всіх рівнях, а його головним співрозмовником є держсекретар Марко Рубіо.

"Але також - сенатори, конгресмени, голови профільних комітетів, лідери громадської думки та спецпредставники. Ці контакти ніколи не припиняються. Вони триватимуть і цього, і наступного тижня", - додав глава ОП.

Він стверджує, що Штати проявляють відкритість і зацікавленість у форматі діалогу, який є зараз.

Також Єрмак також подякував посадовцям зі США, які відвідували Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ - зокрема спецпредставника президента США з питань України, генерала Кіта Келлога і міністра фінансів США Скотта Бессента.



