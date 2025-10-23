Ермак о поставках Patriot: Трамп дал "зеленый свет"

Ермак отметил, что не может раскрывать всех деталей переговоров. Однако рассказал, что наиболее эффективны новейшие системы, но на них - большие очереди.

"Условно говоря, там длинная очередь, но мы стараемся быть максимально близко к окну выдачи. Самое главное здесь - Трамп дал "зеленый свет", поэтому по этой линии вопросы преимущественно технические", - заявил глава ОП.

По его словам, сейчас также активно работает программа закупок американского оружия по системе PURL, к которой в Брюсселе уже присоединились 17 стран.

"Этому также способствовало сильное публичное выступление министра обороны (США) Пита Хегсета. Что же касается дополнительного вооружения, то здесь не прозвучало ни "да", ни "нет". Кстати, Tomahawk далеко не единственное, что можно обсуждать. Диалог продолжается, и я бы не сказал, что эта дверь закрыта". - подытожил глава Офиса президента.