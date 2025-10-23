Ермак о поставках Patriot: Трамп дал "зеленый свет"
Украина получила от США полное подтверждение поддержки противовоздушной обороны. Лидер США Дональд Трамп дал "зеленый свет" по передаче Киеву ЗРК Patriot.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак отметил, что не может раскрывать всех деталей переговоров. Однако рассказал, что наиболее эффективны новейшие системы, но на них - большие очереди.
"Условно говоря, там длинная очередь, но мы стараемся быть максимально близко к окну выдачи. Самое главное здесь - Трамп дал "зеленый свет", поэтому по этой линии вопросы преимущественно технические", - заявил глава ОП.
По его словам, сейчас также активно работает программа закупок американского оружия по системе PURL, к которой в Брюсселе уже присоединились 17 стран.
"Этому также способствовало сильное публичное выступление министра обороны (США) Пита Хегсета. Что же касается дополнительного вооружения, то здесь не прозвучало ни "да", ни "нет". Кстати, Tomahawk далеко не единственное, что можно обсуждать. Диалог продолжается, и я бы не сказал, что эта дверь закрыта". - подытожил глава Офиса президента.
Напомним, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.
Обсуждались, в частности, вопросы поддержки обороноспособности Украины.
В результате Зеленский заявил, что Украина будет ежегодно получать системы противовоздушной обороны Patriot и уже готовится соответствующий контракт на поставку 25 таких ЗРК.
Однако пока в США не дали четкого ответа относительно передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, хотя и заверили, что работа в этом направлении продолжается.